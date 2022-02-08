Понад мільярд євро допомоги від Франції: в ОП розповіли на що підуть гроші

Франція надасть Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Ці кошти можуть витратити на конкретні проєкти розвитку.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма. Він пояснив, що всі проєкти розвитку мають бути погоджені з французькою стороною.

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Як зазначив Ростислав Шурма, міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України:

200 млн євро кредиту,

а також фінансові гарантії на 1 мільярд євро.

Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах. Як зазначив Шурма, ці кошти можуть бути спрямовані на конкретні проєкти розвитку.

Напрямки, на які можуть бути використані ці кошти, будуть додатково погоджені з французькою стороною й передбачатимуть залучення французьких постачальників та підрядників,

– розповів він.

Які ще документи підписали Україна та Франція

Під час зустрічі Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном сторони домовилися розширити свою співпрацю. Як наслідок – були підписані низка угод, зокрема щодо:

фінансування та постачання в Україну електровозів компанії Alstom на суму 900 мільйонів євро,

постачання пожежно-рятувальної техніки для ДСНС,

будівництва патрульних катерів для ДПСУ, на що передбачене окреме фінансування.

Європейська комісія також виділить для України нову макрофінансову допомогу – 1,2 мільярда гривень. Її анонсували в Кабміні наприкінці січня. Гроші спрямують на подолання негативних наслідків російської агресії. А 1 лютого Єврокомісія офіційно погодила цей крок.

Напередодні Макрон зустрічався у Москві з російським президентом Владіміром Путіним. Переговори тривали 6 годин. Сторони обговорили ситуацію навколо України та "гарантії безпеки", яких вимагає Росія.

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