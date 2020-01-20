Понад 10 мільйонів гривень на довибори: як на Харківщині обиратимуть нардепа

У березні на одному із округів Харківщини відбудуться проміжні вибори мажоритарного народного депутата. На них у кошторисі передбачили понад 10 мільйонів гривень.

Відповідний документ затвердила Центральна виборча комісія.

Читайте також: Чи голосуватимуть українці в інтернеті на наступних виборах: пояснення ЦВК

15 березня в окрузі №179 із центром у Лозовій, що на Харківщині, відбудуться проміжні вибори мажоритарного народного депутата. На це витратять 10 мільйонів 332 тисяч гривень,

– йдеться в повідомленні.

На що витратять гроші:

видатки ЦВК – 1 мільйон 58 тисяч 28 гривень. Зокрема, на виготовлення виборчої документації – 718 тисяч 756 гривень, на оплату послуг ЗМІ для оприлюднення рішень ЦВК – 223 тисяч 942 гривні;

видатки окружної виборчої комісії з виборів нардепів, зокрема видатки дільничних виборчих комісій – 9 мільйонів 255 тисяч 109 гривень;

видатки на придбання паперу та витратних матеріалів для запрошень та списків виборців – 19 тисяч 200 гривень.

Що відомо про виборчий округ №179? Розташований у Харківській області. До складу округу входять місто Лозова, а також Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський і Сахновщинський райони.

Зверніть увагу! Раніше нардепом-мажоритарником у цьому окрузі був Олексій Кучер від "Слуги народу". Але 5 листопада 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його головою Харківської ОДА.