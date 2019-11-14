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      Понад 19 годин у небі: австралійці намагаються побити світовий рекорд з тривалості перельотів

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      Qantas виконує найдовший рейс в історії
      Qantas виконує найдовший рейс в історії / thenewdaily.com.au

      Австралійська авіакомпанія Qantas хоче здійснити рейс за маршрутом Лондон – Сідней, тривалість якого може побити світовий рекорд. Так, пасажирський літак за планом має пробути в небі 19 годин 18 хвилин.

      Попередній світовий рекорд, до речі, теж за Qantas. Так, 20 жовтня авіакомпанія виконала рейс із Сінгапуру до Нью-Йорка за 18 годин 50 хвилин. Про новий рекордний переліт інформує льотчик Віталій Трубніков.

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      Прямо зараз, в рамках ініціативи Project Sunrise відбувається другий ультрадовгий авіарейс авіакомпанії Qantas за маршрутом Лондон – Сідней. На борту перебувають 52 пасажири, 6 стюардів та 4 пілоти під керівництвом Хелен Тренеррі,
      – мовиться у повідомленні.

      Впродовж польоту та після нього фахівці проводитимуть дослідження самопочуття пасажирів та членів екіпажу, щоб вивчити ризики та опрацювати доцільність таких довгих рейсів.

      Що відомо про авіакомпанію Qantas? Це – австралійська національна авіакомпанія та найбільший авіаперевізник на континенті. Має прізвисько "летючий кенгуру". Авіакомпанія заснована у 1920 році. Займає друге місце у списку найстарших діючих авіакомпаній у світі. Найдовший в історії авіарейс працівники компанії хочуть присвятити її сторіччю.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: авіація Австралія
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