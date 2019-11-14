Понад 19 годин у небі: австралійці намагаються побити світовий рекорд з тривалості перельотів

Австралійська авіакомпанія Qantas хоче здійснити рейс за маршрутом Лондон – Сідней, тривалість якого може побити світовий рекорд. Так, пасажирський літак за планом має пробути в небі 19 годин 18 хвилин.

Попередній світовий рекорд, до речі, теж за Qantas. Так, 20 жовтня авіакомпанія виконала рейс із Сінгапуру до Нью-Йорка за 18 годин 50 хвилин. Про новий рекордний переліт інформує льотчик Віталій Трубніков.

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Прямо зараз, в рамках ініціативи Project Sunrise відбувається другий ультрадовгий авіарейс авіакомпанії Qantas за маршрутом Лондон – Сідней. На борту перебувають 52 пасажири, 6 стюардів та 4 пілоти під керівництвом Хелен Тренеррі,

– мовиться у повідомленні.

Впродовж польоту та після нього фахівці проводитимуть дослідження самопочуття пасажирів та членів екіпажу, щоб вивчити ризики та опрацювати доцільність таких довгих рейсів.

Що відомо про авіакомпанію Qantas? Це – австралійська національна авіакомпанія та найбільший авіаперевізник на континенті. Має прізвисько "летючий кенгуру". Авіакомпанія заснована у 1920 році. Займає друге місце у списку найстарших діючих авіакомпаній у світі. Найдовший в історії авіарейс працівники компанії хочуть присвятити її сторіччю.