Попередньо, "Іскандером": ворог вдарив по підприємству у Запоріжжі та поранив людину

Росія вранці 28 листопада атакувала Запоріжжя ракетою. Ворог поцілив по території місцевого підприємства.

Вибух в місті пролунав орієнтовно о 8:51 28 листопада. У Запорізькій ОВА розповіли, що, на жаль, внаслідок дій окупантів є поранені, пише 24 Канал.

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Чим ворог атакував Запоріжжя

О 08:51 (28 листопада – 24 Канал), під час повітряної тривоги, ворог завдав один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя. Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо – одна з модифікацій балістичної ракети "Іскандер",

– заявили в ОВА.

Глава Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко пояснив, що, за попередніми даними, станом на 9:43 28 листопада відомо про одну людину з легким пораненням.

Окрім того, вибухова хвиля пошкодила:

один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару;

вікна в трьох багатоповерхових будинках;

вікна у трьох освітніх закладах.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що стан пораненого – не важкий. Влада продовжує обстежувати територію.

Міська влада закликала людей, чиї оселі зазнали пошкоджень, телефонувати за номерами:

15-80 – зі стаціонарних;

з мобільних: (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.

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