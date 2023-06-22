Попереду багато цікавих подій в Криму й навколо, – Веніславський про "втому" Чонгарського мосту

Під ранок 22 червня "бавовна" накрила Чонгарський міст. Окупанти бідкаються, що рух по ньому призупинений.

Зараз ми реалізовуємо ті дії, які мають суттєво ускладнити постачання озброєння, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів для окупаційної армії. Про це 24 Каналу сказав член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

​До теми Переправа стала решетом, бідкання окупантів: усе, що відомо про удар по Чонгарському мосту

Відпрацьовуються мости, залізничні колії та інші об'єкти критичної інфраструктури, якими йдуть вантажі для країни-окупанта.

Попереду нас чекає ще багато цікавих подій – і навколо Криму, і у самому Криму. Півострів для України є невіддільною складовою, це є загальновизнаним. Будь-яких територіальних поступок наша влада не допустить,

– заінтригував член комітету ВР.

Саме тому компромісів щодо перехідного статусу Криму чи інших окупованих територій, заморожування конфлікту бути не може.

Кримському мосту приготуватися

Веніславський наголосив, що для успішних контрнаступальних дій Україні потрібні більш далекобійні й точні системи ураження, щоб завдавати ударів по тих об'єктах, які використовуються для підтримки сухопутних військ Росії. Йдеться про аеродроми, залізничні вузли та інше.

"Для успішних атак Україна має отримувати те, що просить. Ми не беремо зі стелі ті потреби, які для нас є. Повітряні платформи мають допомогти не лише протидіяти засобам ураження противника, але і підтримувати наші сухопутні сили у наступі. Ворог застосовує авіацію, на жаль, у нас недостатньо систем ППО армійського рівня", – пояснив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Системи ППО – це першочерговий пріоритет. Крім того, нам вкрай потрібні сучасні винищувачі.

"Хочу звернутися до громадян України, які перебувають на територіях, що тимчасово окуповані країною-агресором: треба триматися трохи далі від військових обєктів. Усі вони є законними цілями і будуть вражатися нашими ЗСУ. Коли і як – буде вирішувати військове командування", – підсумував Федір Веніславський.

Удар по Чонгарському мосту: що відомо