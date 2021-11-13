Попросив Путіна: Лукашенко хоче розмістити біля кордону з Україною російські "Іскандери"
13 листопада 2021 , 15:41Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Олександр Лукашенко хоче розмістити на заході й півдні Білорусі російські "Іскандери", тобто біля кордонів з Україною в тому числі. Він вже попросив про це Володимира Путіна.
На озброєнні у Білорусі є установки "Полонез". Однак максимальна дальність пуску у них сягає 300 кілометрів. Про це Лукашенко розповів російському журналу "Нацоборона".
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Зараз штурхаю вашого президента, мені треба тут ваші ці 500-кілометрові ракетні установки "Іскандер",
– сказав Лукашенко.
Він додав, що Білорусь потребує кілька дивізіонів на західному та південному напрямках. Лукашенко каже: "хай стоять".
Що таке "Іскандер"?Це російські балістичні ракетні комплекси. "Іскандери" призначені для знищення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також об'єктів, які їх прикривають. Можуть досягати відстані до 500 кілометрів.
Міграційна криза у Білорусі: до чого тут Путін
- На білорусько-польському кордоні з 8 листопада загострена ситуація. Тисячі мігрантів намагаються прорвати кордон та незаконно потрапити до ЄС. Польща навіть стягнула близько 13 тисяч військових.
- У ЄС не сумніваються, що біженців організовано звезли на кордон, аби потім витіснити їх на територію Євросоюзу. У цьому звинувачують самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Однак міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський переконаний, що міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі – штучна. Її спровокував президент Росії Володимир Путін. Однак ціль, за словами Монастирського, не тільки Польща, а весь ЄС.
- До слова, в МВС заспокоїли, що наразі загрози для України у цій ситуації немає. Проте ми готові до будь-яких сценаріїв.