Попросив Путіна: Лукашенко хоче розмістити біля кордону з Україною російські "Іскандери"

Олександр Лукашенко хоче розмістити на заході й півдні Білорусі російські "Іскандери", тобто біля кордонів з Україною в тому числі. Він вже попросив про це Володимира Путіна.

На озброєнні у Білорусі є установки "Полонез". Однак максимальна дальність пуску у них сягає 300 кілометрів. Про це Лукашенко розповів російському журналу "Нацоборона".

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Зараз штурхаю вашого президента, мені треба тут ваші ці 500-кілометрові ракетні установки "Іскандер",

– сказав Лукашенко.

Він додав, що Білорусь потребує кілька дивізіонів на західному та південному напрямках. Лукашенко каже: "хай стоять".

Що таке "Іскандер"? Це російські балістичні ракетні комплекси. "Іскандери" призначені для знищення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також об'єктів, які їх прикривають. Можуть досягати відстані до 500 кілометрів.

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