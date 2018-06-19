Популізм в дії: рейтинг Трампа б’є рекорди

Політику президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа підтримують 45% американців, що стало рекордним показником для нього.

Про це свідчать опитування проведені аналітичним агентством Gallup.

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Експерти вважають, що зростання рейтингу Трампа пов’язане з його зустріччю з Кім Чен Ином. Повідомляється, що рейтинг у 45% є рекордним для Трампа. Такий показник підтримки був у діючого президента США після інавгурації на початку 2017 року.

Трамп також має рекордну для себе підтримку серед республіканців – 90%. Він уже мав таку підтримку однопартійців у січні 2018 року.

Опитування проводилося 11-17 червня по телефону, у ньому взяли участь більше 1,5 тисячі респондентів. Статистична похибка становить 3%.Нагадаємо, комітет розвідки США не знайшов жодних доказів того, що президентська кампанія Дональда Трампа у 2016 році мала зв’язки із Росією. Проте представники Демократичної партії, що перебувають в опозиції до Трампа, з таким висновком не згідні.