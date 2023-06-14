Конфлікт був: чи вигідно Кадирову власноруч прибрати Делімханова

В Україні поранили соратника Рамзана Кадирова Адама Делімханова. Росіяни перекладають вину за це на ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина. Утім, між Кадировим та Делімхановим теж був конфлікт.

Про нього 24 Каналу розповів правозахисник із Чечні Абубакар Янгулбаєв. Він припустив чи міг Кадиров прибрати свого брата.

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Помста за матір

Адам Делімханов є чотириюрідним братом Рамзана Кадирова. Минулого року померла мати Делімханова, але Кадиров не спромігся організувати похорон своєї родички. Натомість він провів концерт якогось російського співака, розповів Янгулбаєв. Через це у двох персонажів виник конфлікт і їхні стосунки були більш, ніж натягнуті.

Мені дивна поведінка Кадирова, що на цій новині він намагається грати на кістках свого товариша і родича. Це найбільш дивовижно і каже про рівень цинізму. Але прибрати Делімханова зараз у нього немає необхідності. І в позиції з Кремлем він був корисний,

– сказав правозахисник.

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Винуватцем зроблять Пригожина

Цікаво, що Кадиров не знає про розташування своїх підрозділів в Україні в одному з яких і був Делімханов. Тому просив українську розвідку дати координати на пошук "дорогого брата" і навіть запропонував винагороду.

"В цій ситуації Кадиров виглядає, як балабол. Все, що він казав досі – фальш і бутафорія", – сказав Янгулбаєв.

Поки в Росії звинувачують в інциденті ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина. Мовляв, його підрозділи могли "злити" координати Делімханова. Його цілком можуть зробити цапом-відбувайлом.

"Все залежить від планів Кремля щодо Пригожина. Він став мозолем. Якщо вирішать, то зроблять винуватим. У Кадирова сил не вистачить, але можуть зробити так, щоб дати бонус в його копілку", – припустив правозахисник.

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