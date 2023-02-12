Якою має бути Росія після поразки у війні: Гордон назвав сценарій

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі, заявив, що депутінізацію, яку треба провести, зможуть зробити самі росіяни.

На думку журналіста Дмитра Гордона, Моравецький не розуміє росіян, бо вони не зможуть зробити ніякої депутінізації. Про це журналіст розповів 24 Каналу.

Дивіться також Коли лікарі безсилі: Медвєдєв пригрозив Європі "зникненням" після візиту Зеленського

"Шимпанзе з гранатою" – це для світу небезпечно

Він впевнений, що лише Україна ціною своєї перемоги над російським фашистським режимом зможе зробити депутінізацію.

Мене нещодавно запитали: а як ви уявляєте собі перемогу України? Я відповів, що це, безсумнівно, повернення на кордони зразка 1991 року. А ще деімперіалізація, денацифікація і демілітаризація нацистської Росії,

– зауважив він.

За його словами, в Росії треба забрати ядерну зброю, тому що "шимпанзе з гранатою" це для світу небезпечно, і ми це побачили.

На що чекає Росію після поразки у війні: дивіться відео

Час вже вичерпано

"Росія повинна розвиватися згідно зі своїм внеском у світову науку, у світовий рівень життя. Адже сталося так, що в них багато нафти та газу, які вони продавали в Європу, і відповідно багато грошей за це отримували. За ці кошти вони створювали армію, мілітаризувались, для того, щоб нападати – вони інакше не можуть", – наголосив журналіст.

Він підкреслив, що жодного внеску Росії у світову науку, світові досягнення немає.

Вони хотіли так: за гроші, що їм сплачували за нафту і газ, користуватися всіма надбаннями заходного світу і при цьому "мати на увазі" Заход. Але так не вийде – час вже вичерпано,

– зауважив Гордон.

На його думку, ми побачимо падіння ганебного, проклятущого російського режиму на власні очі.

Що відбувається в Росії