Порошенко може назавжди поховати своє політичне майбутнє

Петро Порошенко втік з України, ховаючись від підозри в держзраді. Неймовірна за своїм цинізмом історія, яка може перевернути політичний сценарій в Україні, входить в активну фазу.

Під певні вигуки Порошенко наказав своєму водієві мерщій тікати з Верховної Ради. Там співробітники Державного бюро розслідувань намагалися вручити йому повістку на проведення слідчих дій.

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Порошенко виїхав з України

Кортеж Порошенка зник з поля зору правоохоронців. За кілька годин його вже бачили в аеропорту, де він реєструвався на рейс до Стамбула за щойно придбаним квитком.

Порошенко полетів у Туреччину до Вселенського патріарха Варфоломія, хоча якихось термінових причин для такого візиту не було.

У червні 2021 року він уже відвідував Варфоломія у Стамбулі, після чого вони знову бачилися в серпні в Києві під час святкування дня незалежності.



Порошенко зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм / Фото з фейсбуку політика

Таке враження, що Порошенко шукав будь-якої нагоди виїхати з Києва і скористався старими знайомствами, яких у нього багато закордоном ще з часів роботи очільником Міністерства закордонних справ.

Як політик відреагував на підозру

Партія Порошенка зробила заяву, що не варто його чекати скоро в Києві. Сам політик, бувши недосяжним для українських правоохоронців, записав відео, де сказав, що не повернеться до кінця 2021 року та проігнорує допит в ДБР, призначений на 23 грудня.

Його не буде раніше, аніж в середині січня.

Порошенко відреагував на підозру: дивіться відео



Далі Порошенко почав майже погрожувати Володимиру Зеленському. При цьому себе він називав ледь не чинним президентом. Втім, політик не поспішає повернутися в Україну, адже висунуті звинувачення не вдасться відбити просто піар-акцією.

Наприклад, коли він організував виставку картин російських митців у музеї Гончара, щоб уникнути відповіді на запитання, як завіз ці твори мистецтва через почесне консульство Сейшельських островів, які податки заплатив та яким чином купував їх з офшорних рахунків. Пам'ятаєте цю справу?

Що пов'язує Порошенка та Медведчука

Однак вугільна схема – це набагато серйозніше. У цій історії мовиться не про приватні картини Порошенка, а про державні гроші, які переказували на території, контрольовані терористами, а спільником політика був кум Володимира Путіна – Віктор Медведчук.

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Ми з вами добре знаємо, що Порошенко й Медведчук є партнерами вже протягом багатьох років, починаючи з 1998 року, коли вони балотувалися у складі Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) до парламенту, потім розсварилися, а згодом знову зійшлися.

Однак в офіційній міфології Порошенко відкидає будь-яке потакання Медведчуку, хоча раніше ми неодноразово викривали сприяння в темах постачання дизельного палива по вкраденій в Україні трубі.

Також схеми постачання скрапленого газу, коли на догоду партнерам Медведчука підконтрольна Порошенку СБУ закошмарила дрібних трейдерів. До речі, один з них, Сергій Михайлик з Полтави, дійшов аж до Верховного суду та відсудив у держави мільйони гривень.

Або згадайте, як Порошенко сприяв Медведчуку в отриманні контролю над телеканалами "112 Україна" та Newsone, блокуючи накладення на них санкцій чи відкликання ліцензій.

Тому справа щодо держзради міцно зв'язує Порошенка й Медведчука в один мішок "політичних договорняків", чого вони дуже остерігаються.

Чим Порошенка налякала нова справа

Що ж це за справа, яка змусила Порошенка накивати п'ятами з України? За матеріалами СБУ та ДБР, Порошенку оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

Раніше СБУ уже оголосила підозри 3 фігурантам в рамках розслідування:

Бізнесмену Сергію Кузяру, який був радником кількох міністрів енергетики часів Віктора Януковича та є власником багатьох трейдингових компаній, які торгують вугіллям. Його також називали "смотрящим" родини Януковича.

Віктору Медведчуку. Представляти його буде зайвим. Скажу лише, що в мене триває 4 роки суд з ним. У першому позові Медведчук хотів також "відмазати" Порошенка, а потім прибрав його прізвище з позовних вимог.

Колишньому міністру енергетики по квоті Порошенка Володимиру Демчишину, який і провернув усю схему.

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До речі, Кузяра був доставлений в Україну у вересні 2021 року після затримання в Туреччині. Тоді ж на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилася новина про телефонну розмову міністра Дениса Монастирського з турецьким колегою Сулейманом Сойлу.

Очільник нашого МВС висловив вдячність за "оперативне реагування та дієве сприяння з боку турецьких прикордонників у нещодавньому поверненні в Україну громадянина, який є важливим свідком у ряді кримінальних проваджень".

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Ось у такій компанії опинився Порошенко. Саме він як президент, на думку слідства, "поставив Україну в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік".

Політик особисто втручався у питання постачання вугілля на ТЕС у 2014 році та наполягав на своєму сценарії забезпечення України енергоносіями при тому, що не мав на те повноважень.

Коли Порошенко переїхав на Банкову, міністром енергетики в першому уряді Яценюка працював Юрій Продан, на якого він не мав впливу, бо діяла стара коаліція, у якій ще не було БПП.

Тоді без згоди з Порошенком було вирішено, що вугілля мають постачати з ПАР, щоб Україна не потрапляла в залежність від шахт на окупованих територіях.



Порошенко втручався у питання постачання вугілля / Фото "Євросолідарності"

Однак Порошенку цей сценарій не сподобався й він використав повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР були розірвані.

За версією слідства, такі дії були допомогою Росії та терористичним організаціям окупованих територій Донеччини та Луганщини у підривній діяльності проти України.

Це, на думку слідства, є однією з форм державної зради. Ініціатором схеми СБУ вважає неназваних "високопосадовців Росії", які заблокували постачання вугілля звідти. Метою було була примусити нас платити терористам за вугілля з окупованих територій.

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Втім, Україна тоді мала альтернативу – завозити вугілля з Африки. Треба було зірвати контракти з ПАР, а далі шляхом "штучного дефіциту" загнати нас під вугілля від бойовиків.

За версією слідства, помічник російського президента Владислав Сурков і заступник керівника тамтешнього уряду Дмитро Козак залучили до співпраці Медведчука. Він домовився з Порошенком. Усе це можна почути на записах, які раніше опублікував Денис Бігус.

Оскільки Порошенко, станом на початок листопада 2014 року, ще не мав свого міністра Демчишина, він скликав Раду нацбезпеки й оборони, на якій вимагав припинити імпорт з ПАР і перевірити постачальників – компанію Steel Mont Trading Ltd.

Того ж дня МВС, яке очолював Арсен Аваков, й генпрокуратура під керівництвом Віталія Яреми почали розслідування.

Тоді понеслася хвиля обшуків на "Центренерго", куди мало зайти вугілля, та в держкомпанії "Укрінтеренерго", яка виконувала роль контрактера від імені держави.

Вони почали "кошмарити" керівника державного "Укрінеренерго" Володимира Зіневича. Щодо нього відкрили справу, яку через півтора року, щоправда, закрили через "відсутність складу злочину".

Результату досягнули – під тиском репресивної машини компанія Steel Mont Trading Ltd в односторонньому порядку відмовилася постачати вугілля з Африки.

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Усе це відбувалося в умовах, коли на складах Зміївської та Трипільської ТЕС, що належать державному "Центренерго", залишалися критично низькі запаси вугілля.

Порошенко критикував вугілля ПАР

Критикувати південноафриканське вугілля взявся навіть сам Порошенко. Водночас позитивно відгукнувся про співпрацю з Росією у постачанні вугілля з окупованих територій.

Політик також пообіцяв, що гроші виплатять виключено шахтарям і навіть збирався якось контролювати цей процес.



Порошенко критикував південноафриканське вугілля / Фото "Євросолідарності"

Як впроваджували сценарій

У грудні 2014 року був сформований новий, другий уряд Арсенія Яценюка з квотою Порошенка, у якому місце міністра енергетики посів Володимир Демчишин з компанії "АйСіЮ", яка багато років обслуговувала приватні бізнеси політика.

Він і погодився виконати сценарій, який проробили Порошенко з Медведчуком – постачання вугілля з окупованих територій.

Для цього обрали 2 юридичних осіб: шахти, які мали бути формальними постачальниками, хоча фізично не могли цього виконувати. Мовиться про "Шахту імені Кисельова" та "Луганськвугілля". Їх обрали самі терористи.

Щоб приховати злочин, шахти перереєстрували за фіктивними адресами в Києві. Це було ширмою, адже вони були нездатні видобувати вугілля. Наприклад, станом на кінець 2014 року, у трудових відносинах з "Шахтою імені Кисельова" перебувала лише одна особа.

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Щоб почати відвантажувати вугілля, терористичні організації окупованих територій Донеччини та Луганщини вимагали передоплату. Її внесли готівкою – 31 грудня 2014 року їм передали 10 мільйонів, а 6 січня – ще 20 мільйонів. Гроші розподіли порівну між 2 організаціями.

Далі платежі проводили "безготівкою". Загалом за 2015 рік, за підрахунками слідства, підприємства з окупованих територій отримали не менше ніж 205 мільйонів гривень.

Після отримання на рахунки неробочих шахт з окупованих територій, гроші "прогнали" через фіктивні фірми та зняли готівкою. Загалом плани Порошенка й Медведчука передбачали переказати більше ніж 3 мільярди гривень цим підприємствам.

На що опирається розслідування

Серед доказів – стенограма засідання РНБО, де Порошенко зірвав контракт з ПАР, прослуховування розмов Медведчука та Кузяри з бойовиками та російськими чиновниками, висновки експертизи, що підтверджує шкоду нацбезпеці, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014 – 2015 років та інше.

Хто почав захищати Порошенка

Оголошення підозри Порошенку підняло всіх "порохоботів", які почали вигадувати найабсурдніші аргументи на його захист. Наприклад, Юрій Луценко, який був генпрокурором без юридичної освіти, почав давати правову оцінку підозрі.

Мовляв, якщо податки не сплачували до ОРДЛО, то й тероризм не фінансували, що є просто підміною понять, адже усе відбувалося не у вигляді сплати податків окупаційним адміністраціям, а готівкою, яку туди перевозили.



Луценко став на захист Порошенка у справі / Фото Getty Images

Нардеп від "ЄС" Олег Синютка договорився до того, що Зеленський "грає на руку Володимиру Путіну", адже "підозра Порошенку є його умовою для зустрічі із Зеленським". Як з цим в'яжеться те, що аналогічну підозру вручили й Медведчуку, Синютка не пояснив.

Депутатка від "Євросолідарності" Вікторія Сюмар перейшла на образи Зеленського: "Вова отримав собі такий бажаний подаруночок на Святого Миколая – підозру Порошенку, впевнено крокуючи шляхом Януковича".

Щоправда, це безумство Сюмар обурило вже навіть деяких неприхильників Зеленського. Зокрема, не витримав Олексій Герман – колишній соратник Сюмар, коли вона була звичайною активісткою.

Прокоментував справу й Володимир Парасюк: "Порошенко з Медведчуком створив схему реалізації вугілля з окупованих територій. Це була, мабуть, найбільш корумпована схема в історії України".

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Конкурент Порошенка на попередніх президентських виборах Анатолій Гриценко не міг приховати обурення: "Порошенко відео шле, мовляв, повернуся в середині січня, посидить там майже місяць. Посидить той, хто тиждень тому кричав на каналах про війну й кризу, вимагав негайних термінових засідань депутатів, РНБО, уряду.

Одним словом, справа Медведчука – Порошенка може стати остаточним Ватерлоо між старими та новими політиками в Україні.

Зібрати коаліцію на свій захист Порошенку буде непросто, адже він стає дедалі більш токсичним. Тому й вирішив перечекати закордоном, збираючись з силами та чекаючи, коли депутати повернуться з відпусток, щоб захищати його в суді.

Якщо ж він тікатиме, як це раніше зробили його найближчі соратники Ігор Кононенко та Олександр Грановський, то назавжди поховає своє політичне майбутнє. Подивимося – усе тільки починається.