Порошенко може не повернутись зі свого "турне"

Підозрюваний у держзраді Петро Порошенко не планує повертатися в Україну раніше першої половини січня. Мовляв, він має право на відпустку як "парламентарій".

Це "турне" майже офіційна робоча поїздка заради України. Не просто січнева відпустка на Мальдівах, як могли б спочатку неправильно подумати про Петра Інкогніто.

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Законні канікули Порошенка

Якщо без жартів та сарказму, то жодних претензій до Петра Порошенка дійсно і бути "не може". Він цілком у своєму праві, адже в депутатів дійсно просто довжелезні різдвяно-новорічні канікули.

Рахуймо разом. Останній раз народні обранці зібралися у напівпорожній сесійній залі 17 грудня, а наступний раз у тій залі мають зійтися аж 25 січня, тобто з різницею у майже 40 днів.

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Петро Порошенко направду ж такий самий депутат, як і решта. Він має право "відгуляти" 40 днів, де йому заманеться. Хоч по Європах, формуючи коаліцію на захист себе чи України, хоч на Мальдівах, де він точно знає, що в січні там непогано.

При цьому також треба розуміти, що тут же у нас наче на носі російське вторгнення. В Україні будуть потрібні всі без винятку депутати для того, щоб боронити країну зі зброєю в руках.

Якщо депутати комісовані за станом здоров'я, то хоча б щоб оголосили воєнний стан, адже це якраз саме компетенція парламенту. Утім, як бачимо, якщо це буде, то вочевидь без Петра Порошенка. Він чи то втомлений, чи то у відпустці. Повернеться не раніше середини січня. Якщо повернеться.

Фінансування терористів за гроші України

Припущення, що він не повернеться випливають винятково із серйозності оголошених йому обвинувачень. Це держзрада й фінансування терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За цими обвинуваченнями Порошенкові як мінімум світить в Україні домашній арешт.

Такий самий, який нині має і головний фігурант цієї справи Віктор Медведчук.

Що саме закидають Порошенкові? Зокрема, що він у змозі з верхівкою російської влади придумав як за гроші України фінансувати терористів-сепаратистів. У який саме спосіб це відбувалося? Мовиться про відновлення Україною купівлі вугілля з окупованого Донбасу.

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Направду Україна дійсно не мала б там нічого купувати, щоб не давати економіці "молодих республік" живих грошей. На ті гроші бойовики з Україною й воювали.

Певний час Україна навіть дотримувалася цілком розумних правил та нічого в них не купували. Натомість переорієнтувалися на альтернативу – купівлю потрібного вугілля в Африці.

У Порошенка були альтернативи з вугіллям

З офіційних закидів Петрові Порошенкові, що він альтернативи – африканські вугільні контракти фактично зірвав, скориставшись своєю владою і повноваженнями. Він переорієнтував Україну назад до купівлі донбаського вугілля і від того в терористів знову з'явилися гроші на існування.

Так само як чималі гроші від того з'явилися й у безпосереднього "посередника" схем. Мовиться про кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, який за часів Віктора Януковича був в Україні фактично "ніким", але при Порошенкові він став в Україні буквально "всім". І багатієм, і медіамагнатом, і впливовим політиком та депутатом.



Порошенко допоміг Медвечукові здобути впливовість / Фото Getty Images

Іще раз. Порошенкові закидають, що це він за часів свого президенства повернув практику купувати вугілля з окупованих територій, чим Україна ті окуповані території фактично й узялася фінансувати.

Сама Україна за президентства Порошенка і давала бойовикам гроші на існування й на війну з нами. Тоді як цього можна було від самого початку уникнути, якби ми й далі продовжили купувати потрібне вугілля в Південно-Африканській Республіці. Україна вже купувала його, поки втрутився Порошенко.

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Медведчук би з того не багатів би й ми б не мали історії з проросійським ОПЗЖ в українському парламенті й усіх проросійських телеканалів у нашому телевізорі:

"112 Україна";

NewsOne;

ZIK.

Раніше дійсно у багатьох були підозри, що Порошенко, мовляв, опосередковано причетний до збагачення Медведчука і його становлення в Україні як політика. Проте тепер обвинувачення вже офіційно стверджує, що він виявляється до того причетний безпосередньо.

А ще до того, що бойовики мали гроші на війну з Україною не тільки від Росії, але й від України.

Коментувати обвинувачення я не беруся, але при цьому я чітко розумію, що прихильники п'ятого президента все одно жодних аргументів й обвинувачень і слухати навіть не будуть. Ті, хто Порошенка не люблять, вони жодних аргументів та доказів також не потребують.

Чи боротиметься п'ятий президент

Цікаве питання 2 таборам тепер в іншому. Чи наважиться Порошенко повернутися тепер повернутись в Україну, щоб у законний спосіб спростувати всі обвинувачення та захищати себе в судах? Він може і не наважитися, якщо розумітиме, що йому в Україні загрожуватиме арешт.

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Якщо він вирішить не повертатись в Україну, то це, як на мене, буде безглуздям і неправильним рішенням. Звісно, він може попросити там політичного притулку, щоб уникнути в Україну депортації, бувши оголошеним Україною в міжнародний розшук.

Треба чітко розуміти, що за таким сценарієм він втратить тут в Україні усе. Не тільки бізнес і власність, а головне – репутацію і політичне майбутнє.

Якщо Порошенко вирішить залишитися за кордоном, то дійсно матиме там і свободу, і гроші зі своїх закордонних рахунків, яких, я певен, у нього достатньо для безбідної старості. Проте ж у такий спосіб Порошенко просто повторить долю Януковича. Він нині у Росії на свободі та з грошима, але він там "ніхто" і звуть його там "ніяк".



Порошенко втратить репутацію, якщо не повернеться / Фото Getty Images

Точніше, його ніхто нікуди й не зве, а сидить на крадених грошах у Ростові й потроху спивається та люто ностальгує за тими часами, коли він в Україні був значущою персоною.

Чи хоче й собі такого майбутнього Порошенко? Я певен, що ні. Йому обов'язково треба в Україну повертатися і направду чим раніше він те зробить, тим краще буде для нього самого.

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По-перше, для його іміджу, бо зараз він себе реально виставляє боягузом. По-друге, для іміджу його соратників. Їм більше не доведеться червоніти й опускати очі, розказуючи, що їхній лідер у Європі, мовляв, чи то у відряджені, чи то у відпустці, чи то на лікарняному, чи то вже в екзилі.

Порошенкові варто якнайшвидше повернутись

Що саме вирішить Порошенко? Переховуватися по Європах чи повернутися в Україну? Сподіваюсь, дізнаємося вже незабаром.

Повторю свою думку. Порошенкові було б найкраще якнайшвидше повернутися в Україну, щоб і далі не виставляти себе боягузом. Просто взяти ту повістку-підозру і гідно захищатися по судах.

Благо в нього вдосталь і грошей на адвокатів. Закиди йому не те, що залізобетонні. Там дійсно є про що роками судитися.

Судитися, але при цьому паралельно будувати собі й далі політичне майбутнє в Україні, розказуючи виборцям, що, мовляв, бачте, як конкурент мене боїться, що аж за ґрати хоче запроторити.

Якщо Порошенко не повернеться, залишиться за кордоном та проситиме притулку через, мовляв, політичні переслідування в Україні, то він цим лише підтвердить усі найгірші щодо себе підозри.