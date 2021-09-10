Порошенко не міг санкціонувати операцію з "вагнерівцями", – ТСК

Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі "вагнерівців" заявила, що Петро Порошенко ніяк не міг санкціонувати спецоперацію. Мар'яна Безугла стверджує, що лідер "Європейської Солідарності" набрехав слідчій комісії.

Навіщо брехати, – Безугла

Спецоперацію почали готувати у липні 2020 року і в тому ж місяці її провели. Про це голова ТСК заявила під час спілкування з журналістами 10 вересня.

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Порошенко не міг санкціонувати спецоперацію щодо "вагнерівців". Згідно з інформацією, яка у нас є, підготовка почалася в липні 2020 року і вона відбулася в липні 2020 року. Не міг санкціонувати,

– наголосила нардепка.

Вона також поцікавилася, чому Порошенко ввів в оману слідчу комісію: "У мене питання, чому тоді Порошенко ввів в оману, як тимчасову слідчу комісію, так і все суспільство. Які мотиви заявляти про санкціонування, навіщо брехати?".

Що говорив Порошенко

Наприкінці грудня 2020 року п'ятий президент заявив, що у 2018 році санкціонував проведення спецоперації із затримання найманців ПВК "Вагнер". Він наголошував на важливості створити тимчасову слідчу комісію і допитати всіх учасників процесу.

Справа "вагнерівців": що треба знати

29 липня 2020 року білоруські силовики затримали 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера". Частина з них воювала на Сході Україні на стороні окупантів.

Київ просив Мінськ про екстрадицію "вагнерівців" в Україну. Однак Олександр Лукашенко вирішив здати їх Росії. Тоді Володимир Зеленський заявив, що це не відповідає "дружнім міждержавним відносинам".

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що прибуття "вагнерівців" у Білорусь було частиною операції українських спецслужб. Так їх намагалися виманити з Росії, аби затримати.

Однак спецоперацію нібито зірвали, бо хтось з Офісу Президента "злив" інформацію. Українська влада це заперечила.

У червні 2021 року Зеленський заявив, що історія із затриманням "вагнерівців" була операцією України, а ідея походила від інших країн. На Банковій сказали, що слова президента оббрехали.

ТСК 10 вересня заявила, що СБУ дійсно намагалася виманити "вагнерівців", однак спецоперації не було.

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