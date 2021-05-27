Порошенко не з'явився на допит у справі Козака – Медведчука

Петро Порошенко не з'явився у СБУ на допит у справі, порушеній проти Тараса Козака та Віктора Медведчука. Служба безпеки України викликала нардепа від "Європейської Солідарності" повторно.

У СБУ пояснили, що Порошенка викликали у якості свідка. Від п'ятого президента хотіли отримати свідчення задля повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

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Повторний виклик для Порошенка оформили на 31 травня 2021 року.



Повістка про виклик на допит / Фото СБУ

Медведчук казав, що на переговори з бойовиками уповноважив Порошенко

Ще вранці 27 травня Петро Порошенко опублікував допис у фейсбуці. Він проілюстрований фото, на якому Порошенко – у потязі зі своєю колегою по фракції Іриною Геращенко. У коментарях висловили припущення, що лідер "ЄС" вирушив на Схід. Уже на наступному фото – Порошенко у лікарні Торецька.

Зазначимо, що раніше сам Віктор Медведчук заявив, що його на переговори з бойовиками уповноважили саме Петро Порошенко та Олександр Турчинов. Також нардеп від "ОПЗЖ" пояснив, що з Порошенком він зустрічався в 2014, у 2015 роках і надалі – аж до 2018 року. Потім вони "розійшлися в поглядах щодо обміну утримуваними особами".

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