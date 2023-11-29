Порошенко остаточно програв Зеленському суд щодо "плівок Медведчука"

Петро Порошенко подав позов до Володимира Зеленського, а потім спробував оскаржити судове рішення. Цього разу суд знову ухвалив рішення не на користь колишнього президента України.

Колишній президент України Петро Порошенко програв справу за позовом до чинного голови держави Володимира Зеленського. Про це мовиться у постанові Великої палати Верховного Суду від 19 жовтня 2023 року. Вона є остаточною та не підлягає оскарженню.

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Що відомо про цю судову справу

У 2021 році Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталі Мосейчук заявив, що Петро Порошенко ймовірно мав зв'язки з кумом Владіміра Путіна Віктором Медведчуком, якого потім після повномасштабного вторгнення Росії звинуватили у державній зраді, затримали при спробі втекти та зрештою обміняли на азовців.

Ми просто розуміємо, як це відбувалось. Що з терористами, сепаратистами Медведчук торгував, заробляв разом з п'ятим президентом. Ми чудово розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплено на території тимчасово окупованого Донбасу, купувала Україна через Росію. Воно вивозилось,

– казав два роки тому чинний український лідер.

Колишній президент України вважав, що Зеленський ухилявся оприлюднити в повному обсязі наявну у нього публічну інформацію, яку він отримав від СБУ, розвідувальних органів та інших осіб щодо Порошенка. Тому він подав позов до чинного голови держави, але програв у Верховному Суді. Після цього Порошенко не погодився з цим рішенням та подав апеляцію. Однак експрезидент в результаті програв остаточно цю справу, бо Велика палата Верховного Суду лише змінила рішення суду першої інстанції у мотивувальній частині та залишила без змін рішення в іншій частині.

Що сталося з пов'язаними з Медведчуком людьми

Не так давно співробітники СБУ затримали на Закарпатті кума Медведчука та чоловіка сестри Оксани Марченко. Мовиться про Івана Чубирка, який організував банду та почав займатися рекетом.

Також його підозрюють у причетності до створення на Закарпатті підпільного нафтопереробного заводу. Це нелегальне підприємство підробляло пальне та виготовляло продукцію сумнівної якості.

Нагадаємо, колишній ведучій каналів Медведчука Діані Пінченко повідомили про ще одну підозру – цього разу у державній зраді. Кремлівській пропагандистці загрожує 15 років тюрми або довічне ув'язнення, однак вона втекла від правосуддя до тимчасово окупованого Донецька.