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      Порошенко має зняти свою кандидатуру з виборів і відповісти перед законом, – Тимошенко

      86 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Після викриття корупційних оборудок чинного президента на армії, він повинен зняти свою кандидатуру з виборів і нести відповідальність за законом.

      Про це Юлія Тимошенко заявила під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та комітетів парламенту, йдеться на сайті партії.

      Вона нагадала: журналісти встановили, що до української армії постачали непридатні запчастини за завищеними цінами. У справі фігурують бізнес-партнери президента, його фірми та сам глава держави.

      Кандидат у президенти України обурилась тим, що в той час, коли українці віддавали останні копійки на воєнний податок, коли інші держави спрямовували гроші власних платників податків на допомогу Україні, через завод "Ленінська кузня", через корпорацію "Богдан" в інтересах президента відмивалися і виводилися за кордон на офшорні рахунки державні кошти, зокрема й з оборонного бюджету.

       

      "Ключові ЗМІ світу сьогодні пишуть про корупцію президента України", – наголосила лідер "Батьківщини".

      Те, що корупційні оборудки тривали роками, вже визнали і НАБУ, і Генеральна прокуратура, зауважила вона: "Єдине, чого вони бояться – вимовити вголос, що очолював цю піраміду корупції чинний президент".

      Юлія Тимошенко також звернула увагу на те, що притягненню винних до відповідальності сьогодні чиниться шалений спротив. Більшість в парламенті – подільники глави держави, Генпрокурор є кумом президента, Верховний суд перетворений на кишенькову структуру. Але нова влада, запевнила голова партії, притягне до відповідальності і самого президента, і його корупційне оточення.

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини Корупція НАБУ ВО Батьківщина ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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