23:22
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 10°C
  • субота
    27°C 14°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
Вєсті Кремля
22:19, сьогодні
Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:42, сьогодні
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Порошенко назвав причину, чому "Північний потік-2" можуть не добудувати

1903 Читать новость на русском
Порошенко сподівається, що "Північного потоку-2" не буде
Порошенко сподівається, що "Північного потоку-2" не буде / Фото з відкритих джерел

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" не буде завершене, оскільки проти його спорудження рішуче налаштовані Сполучені Штати Америки, а проти них "ніхто не попре".

Таку думку висловив президент України Петро Порошенко, виступаючи перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомляє "Укрінформ".

Читайте також: Президент Німеччини зробив важливе зауваження щодо будівництва "Північного потоку-2"

"США рішуче налаштовані щодо зупинення будівництва "Північного потоку-2", а проти санкцій США ніхто не піде", – сказав глава держави.

Президент зауважив, що "Північний потік-2" є "абсолютно політиканським проектом", який спрямований проти України і не має жодної економічної складової.

Я вважаю, що "Північний потік-2" не надто вплине на українську економіку, бо його не буде. Я переконаний, що спільними й об'єднаними зусиллями ми зможемо його зупинити,
– наголосив Порошенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа готує санкції проти енергокомпаній Німеччини і низки інших європейських країн, що беруть участь в будівництві трубопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини США Новини України Новини політики Петро Порошенко Санкції Північний потік-2
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як Антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
сьогодні, 23:01 Як Антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
Роман Маселко 58
Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
сьогодні, 22:00 Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
Олексій Чибісов 1752
Стасус "врага Путина" как залог успеха в Украине: кого и зачем критикует президент РФ
сьогодні, 21:00 Стасус "врага Путина" как залог успеха в Украине: кого и зачем критикует президент РФ
Іван Яковина 531
Депутати-мільйонери, які орендують житло за державні гроші: повний список
сьогодні, 20:02 Депутати-мільйонери, які орендують житло за державні гроші: повний список
1328
Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
сьогодні, 19:01 Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
Сергій Лещенко 746
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук