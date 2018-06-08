Порошенко назвав причину, чому "Північний потік-2" можуть не добудувати

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" не буде завершене, оскільки проти його спорудження рішуче налаштовані Сполучені Штати Америки, а проти них "ніхто не попре".

Таку думку висловив президент України Петро Порошенко, виступаючи перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомляє "Укрінформ".

Читайте також: Президент Німеччини зробив важливе зауваження щодо будівництва "Північного потоку-2"

"США рішуче налаштовані щодо зупинення будівництва "Північного потоку-2", а проти санкцій США ніхто не піде", – сказав глава держави.

Президент зауважив, що "Північний потік-2" є "абсолютно політиканським проектом", який спрямований проти України і не має жодної економічної складової.

Я вважаю, що "Північний потік-2" не надто вплине на українську економіку, бо його не буде. Я переконаний, що спільними й об'єднаними зусиллями ми зможемо його зупинити,

– наголосив Порошенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа готує санкції проти енергокомпаній Німеччини і низки інших європейських країн, що беруть участь в будівництві трубопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.