Порошенко показав техніку, яку передали військовим: відео

Українським військовим передали зразки новітньої техніки, виготовленої науково-виробничим комплексом "Іскра".

Про це у Facebook написав президент України Петро Порошенко.

Він зазначив, що високотехнологічне військове виробництво НВК "Іскра" базується на використанні вітчизняних комплектуючих.

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За словами Порошенка, колектив підприємства виготовляє, зокрема, і надсучасні радіолокаційні станцій у форматі 3D.

Ми вже передали зразки новітньої техніки Збройним силам. Тепер вона закриватиме українське небо від ворога,

– додав глава держави.