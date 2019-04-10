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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко звільнив голову Одеської ОДА Степанова

      206 Читать новость на русском
      Максим Степанов
      Максим Степанов / glavred.info

      Президент Петро Порошенко своїм указом звільнив голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.

      Відповідний документ гарант підписав 10 квітня. Цьому рішенню передувало кілька подій. 

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      Петро Порошенко відсторонив Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації. Причина такого рішення не називалась. Тимчасово головою ОДА мав працювати перший заступник Сергій Паращенко, згідно з іншим указом Порошенка. До слова, раніше Паращенко представляв інтереси БПП в Одеській обласній раді.

      Та Степанов відмовився залишати свою посаду, заявивши, що документ, який з'явився на сайті президента, "не має нічого спільного з законодавством України", а Порошенко "просто вийшов за межі повноважень президента, визначених Конституцією". 

      Проте вже 10 квітня він зазначив, що процедуру його звільнення було дотримано і він не має наміру оскаржувати це рішення. Разом з тим, вказав, що рішення, на його думку, "є суто політичним", передає "Укрінформ". 

      Я на 100% знаю, що через 2,5 роки роботи в облдержадміністрації я так само спокійно, як і раніше, ходжу без охорони по вулицях, у магазини. Можу відповісти за всі свої рішення, жодного факту корупції з мого боку чи людей моєї команди, в яких впевнений, 100% не було,
      – сказав Степанов. 

      Що відомо про Максима Степанова?Степанов був призначений на посаду голови Одеської ОДА в січні 2017 року. Цьому передувала відставка 7 листопада 2016 року Міхеіла Саакашвілі. До цього він п'ять років працював директором державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Новини Одеси Максим Степанов
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