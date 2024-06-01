У Силах оборони Півдня прокоментували удар ракетами "Нептун" по порту "Кавказ"

Сили оборони завдали ударів по нафтотерміналах у Краснодарському краї. Зокрема, Військово-морські сили ЗСУ уразили поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ".

Атаку здійснили ракетами "Нептун", проти яких російська ППО виявилась абсолютно безсилою. Про 24 Каналу розповів Дмитро Плетенчук – речник Сил оборони Півдня.

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Далекобійна зброя в Україні

Вночі 31 травня у Краснодарському краї пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що Сили оборони спільно з СБУ атакували військові цілі в порту "Кавказ". Ударів завдали українськими ракетами "Нептун", що стало несподіванкою для окупантів.

Отже, можна зробити висновок, що в Україні з'явилася далекобійна зброя власного виробництва.

Про це можна не говорити. Ми чудово можемо бачити результати (використання далекобійної української зброї – 24 Канал). Ось на поромній переправі у Керчі познайомилися з ракетами, яким вже більш ніж 30 років технологічно.

– наголосив Дмитро Плетенчук.

Українські військові зараз дуже комплексно працюють над знищенням сил та засобів Росії. Так, у тимчасово окупованому Криму, а саме Армянську, дрони влучили у ще одну радіолокаційну систему "Небо-М". Ця РЛС призначена для виявлення цілей та передачі інформації Повітряним силам Росії, які мали б збивати їх.

Зараз же в окупантів немає ані РЛС, ані систем ППО, адже частину з них також знищили Сили оборони у Криму. Мовиться, зокрема, про системи С-300 та С-400. До слова, у міністерстві оборони Росії про С-400 "Тріумф" висловлювалися як про "аналоговнєтні" системи, яких немає більше ніде у світі. Мовляв, збивають вони геть усе, що летить.

"Новітні "аналоговнєтні" розробки російського ВПК вчергове показали, що в реальних бойових умовах у них відрізняються характеристики від заявлених", – додав Плетенчук.

Удар по порту "Кавказ": коротко