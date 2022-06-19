У портах Одещини Росія заблокувала майже 40 цивільних суден

Російські окупанти блокують в Чорному морі не лише торгові кораблі. Понад 39 цивільних суден також не можуть покинути порти Одещини через загарбників.

Про це під час наради з президентом Володимиром Зеленським розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Глава держави приїхав на Одещину 17 червня.

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Окупанти досі блокують порти Одещини

У межах робочої поїздки на Одещину Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні. Голова ОВА розповів про заходи оборони регіону та шляхи організації коридору для вивезення зерна з українських портів.

За словами Марченка, через окупантів в портах області заблоковані 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу. Також під час зустрічі обговорили:

збір врожаю на Одещині;

заходи щодо забезпечення аграріїв сільськогосподарською технікою;

соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб;

роботу промислових підприємств області під час війни;

наслідки ракетних ударів російських окупантів.

Внаслідок ворожих обстрілів загинули 55 жителів області. Також ракети зруйнували низку об’єктів інфраструктури.

Окрім цього, під час свого візиту Зеленський оглянув багатоповерхівку, яку пошкодила ворожа ракета 23 квітня. Тоді жертвами стали 8 людей, серед яких було 3-місячне немовля. Наразі цей будинок вже відновлюють.

Це жахливий, страшний злочин, агресор вбиває й калічить наших людей. Маємо відновити цей будинок, щоб мешканці повернулися до свого житла,

– наголосив президент.

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Коротко про блокування Росією українських портів

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