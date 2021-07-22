Поряд з курортною Кирилівкою двічі за день пронеслися смерчі: відео

Все частіше на території України формуються смерчі. 21 липня таке природне явище двічі помічали у курортній Кирилівці, що у Запорізькій області.

Смерч пронісся над Азовським морем перед тим, як Кирилівку накрила потужна злива. Очевидцям вдалося зняти кілька моторошних моментів на відео.

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Величезні воронки, заввишки десятки метрів, розтягнулися по небосхилу. Все це супроводжував шквальний вітер. На щастя, все це відбувалося далеко у морі, до будинків смерч не дістався. Тож руйнувань вдалося уникнути, внаслідок природного явища ніхто не постраджав.

Смерч над Азовським морем 22 липня: дивіться відео



Смерч у курортній Кириловці: дивіться відео



Що відбувалося у Кирилівці перед грозою: дивіться відео



Після смерчу місто накрила гроза: дивіться відео



Напередодні, 21 липня, ще один смерч помітили у Запорізькій області посеред поля, також поблизу із Кирилівкою. На щастя, він також не завдав нікому шкоди.

Ситуація у куротній Кирилівці

Смерч – здавалося б, рідкісне явище, – все частіше помічають у Запорізькій області. Достеменно невідомо, чому їхня кількість збільшилася, але найімовірніше – через зміну клімату. Водночас Кирилівка потерпає й від величезної навали комарів. Налякані відпочивальники розповіли, що москіти залазять прямо у вуха. Атакують не лише вночі, а навіть посеред дня. Крім цього, в Азовському морі вже понад тиждень триває навала медуз.

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