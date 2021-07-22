Поряд з курортною Кирилівкою двічі за день пронеслися смерчі: відео
Джерело:"РІА Мелітополь"
Все частіше на території України формуються смерчі. 21 липня таке природне явище двічі помічали у курортній Кирилівці, що у Запорізькій області.
Смерч пронісся над Азовським морем перед тим, як Кирилівку накрила потужна злива. Очевидцям вдалося зняти кілька моторошних моментів на відео.
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Величезні воронки, заввишки десятки метрів, розтягнулися по небосхилу. Все це супроводжував шквальний вітер. На щастя, все це відбувалося далеко у морі, до будинків смерч не дістався. Тож руйнувань вдалося уникнути, внаслідок природного явища ніхто не постраджав.
Смерч над Азовським морем 22 липня: дивіться відео
Смерч у курортній Кириловці: дивіться відео
Що відбувалося у Кирилівці перед грозою: дивіться відео
Після смерчу місто накрила гроза: дивіться відео
Напередодні, 21 липня, ще один смерч помітили у Запорізькій області посеред поля, також поблизу із Кирилівкою. На щастя, він також не завдав нікому шкоди.
Ситуація у куротній Кирилівці
Смерч – здавалося б, рідкісне явище, – все частіше помічають у Запорізькій області. Достеменно невідомо, чому їхня кількість збільшилася, але найімовірніше – через зміну клімату. Водночас Кирилівка потерпає й від величезної навали комарів. Налякані відпочивальники розповіли, що москіти залазять прямо у вуха. Атакують не лише вночі, а навіть посеред дня. Крім цього, в Азовському морі вже понад тиждень триває навала медуз.
Смерчі в Європі у липні
- 19 липня Балтійським морем пройшлись великі водяні смерчі. Вони пронеслися поруч з такими польськими містами як у Юрат, Ястарнь, неподалік Владиславова, Халупи, Карвії та Леби.
- У Чорному морі біля узбережжя населеного пункту Чакраз, що у Туреччині, 4 липня виник торнадо. Він пронісся неподалік від пляжу і неабияк налякав туристів.