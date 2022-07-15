Чому в західних областях мобілізаційні плани більші, ніж в інших: чітке пояснення від ЗСУ
Джерело:Ганна Маляр
В Україні комплектування військових частин відбувається за територіальним принципом. Однак мобілізаційні плани можуть формуватися залежно від кількості громадян, які проживають у тій чи іншій області.
Як формуються мобілізаційні плани в Україні
Про те, як формуються мобілізаційні плани, розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.
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Він наголосив, що комплектування військових частин в основному відбувається за територіальним принципом.
Завдяки військовому обліку ми маємо інформацію про те, де, в якому регіоні та скільки громадян перебуває за певними спеціальностями на військовому обліку,
– сказав полковник Горбач.
Він зазначив, що якщо потрібних спеціалістів немає в певному регіоні, то вони можуть залучатися з інших. Роман Горбач пояснив, що через те, що в західних регіонах наразі проживає більше громадян, то й мобілізаційні плани там – більші.
В Україні триває мобілізація: що відомо
- Через повномасштабне вторгнення росії в Україні оголошено воєнний стан та мобілізацію, які продовжені щонайменше до 23 серпня. Під час воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам у віці 18 – 60 років заборонено виїжджати за кордон.
- Станом на червень, за даними Міністерства оборони, мобілізація в Україні тривала за планом. В оборонному відомстві, щоб не допомагати ворогу, не назвали точну кількість людей, яких ще потрібно буде мобілізувати.
- Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказали, що йдеться про сотні тисяч. Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно заявляв, що близько 1 мільйона українці зі зброєю в руках протистоїть росії.
- Влітку в Україні почастішали випадки, коли чоловікам вручають повістки у громадських місцях. У ЗСУ пояснили, що ходити по житлових кварталах і стукати у двері, де ніхто не відкриває, неефективно. Натомість вручення повісток у громадських місцях набагато ефективніше.
- Через вручення повісток у таких місцях в Україні з'явилася петиція про заборону це робити. Петиція зібрала необхідні 25 тисяч підписів, тому її повинен розглянути президент Володимир Зеленський.
- Також в Україні відомі випадки, коли повістки вручають за правопорушення. Таку практику розкритикував глава Міністерства оборони України Олексій Резніков, який заявив, що захищати країну – не має бути покаранням.
- Окрім того, слід зазначити, що понад 3 мільйони громадян України перебувають на військовому обліку не за місцем проживання. Відповідні дані оприлюднив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
- На початку липня в Україні хотіли, щоб військовозобов'язані брали дозволи для виїзду за межі області. Зокрема, у Генштабі ЗСУ 5 липня нагадали про норму Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
- Також у Генштабі повідомили, що розробили Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання чи перебування громадянам України, які перебувають на військовому обліку, під час воєнного стану. Та вже 6 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що рішення вирішили скасувати.
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