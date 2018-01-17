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Посеред зими в Україну прилетів фламінго: фото

13:37, сьогодні 3322 Читать новость на русском
Фламінго в Україні
Фламінго в Україні / Ілюстративне фото

Посеред зими на Одещину прилетів фламінго. Птаха помітили у Національному природному парку "Тузловські лимани"

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів України.

У міністерстві зазначили, що це перший випадок, коли на території парку взимку було зафіксовано рідкісного птах, який так любить тепло.

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Під час огляду території у підзорну трубу молодого фламінго серед зграї птахів помітив завідувач відділом досліджень парку "Тузловські лимани", доктор екології Іван Русєв.

Наступного ранку група співробітників знову виїхала на місце, де був помічений фламінго.

"Дістаємо трубу і бачимо, що він при температурі –5 градусів вночі вижив", – розповів Русєв.

За допомогою підзорної труби, яка збільшує зображення у 50 разів, екологи змогли зняти фламінго та інших птахів. Фахівці намагались зафіксувати пернатих і за допомогою зйомки з дрона, проте той під час польоту почав швидко втрачати заряд і десь зник.

Працівники надалі спостерігатимуть за фламінго та залежно від ситуації ухвалюватимуть відповідні рішення щодо безпеки птаха.

Теги: Новини України Екологія світ тварин Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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