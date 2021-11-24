Посібник окупантів Аксьонов запросив проросійського президента Болгарії в Крим
24 листопада 2021 , 03:01Читать новость на русском
Джерело:"РИА Новости"
Окупанти у Криму настільки втішилися, що президент Болгарії Румен Радев назвав півострів російським, що вирішили його одразу туди запросити.
Цю думку озвучив Сергій Аксьонов, який з 2014 року керує окупаційною російською адміністрацією у Криму. Утім, послався при цьому на "ініціативу болгарської спільноти".
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Аксьонов запросив у гості президента Болгарії, який називав Крим російським
Сергій Аксьонов, якого чомусь називають "главою Криму" (по суті він очолює російську окупаційну адміністрацію) запросив відвідати півострів президента Болгарії Румена Радева.
Чому запросив?
- Бо днями Радев назвав Крим російським, причому кілька разів.
- І це при тому, що Болгарія є частиною НАТО та ЄС, які не визнавали й не визнають "приєднання" Криму до Росії.
Як запросив?
- Як Аксьонов написав у себе у фейсбуці, він мав зустріч з представником "болгарської спільноти" Криму, і обговорив із ним "висловлювання президента Болгарії Румена Радева, які спричинили значний міжнародний резонанс".
- Далі глава окупаційної адміністрації Криму заявив, що підтримує "ініціативу болгарської спільноти" щодо запрошення Радева на півострів. Мовляв, тому треба переконатися, що "анексії немає".
Резонансні заяви Радева про Крим: як це було
- У Болгарії відбулися президентські вибори. Під час дебатів Румен Радев (на той час чинний президент, а згодом його ж і переобрали) заявив, що Крим – російський. Згодом Радев повторив цю тезу (хоч і уточнив, що російська окупація Криму є таки порушенням міжнародного права).
- В Україні такі слова болгарського президента засудили. Так само стурбованість щодо інциденту висловили в Європейській комісії та у США.