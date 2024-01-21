Чи може Україна обійтися без посилення мобілізації: Буданов дав чітку відповідь
21 січня 2024, 13:38Читать новость на русском
Джерело:Financial Times
Повномасштабна війна в Україні триває вже майже два роки. Начальник Головного управління розвідки пояснив, чи справді зараз необхідне посилення мобілізації.
Кирило Буданов наголосив, що без мобілізації не обійтися. Пояснив, що нестача особового складу вже відчутна.
Зверніть увагу Сьогодні я не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей, – Зеленський
Нестача відчутна, – Буданов
Начальник ГУР МО зауважив, мовляв, неможливо навіть подумати, що ми можемо обійтися без мобілізації. Генерал-лейтенант повторив заклик вищого військового керівництва держави до збільшення кількості новобранців.
Нестача відчутна,
– підкреслив Буданов.
Це питання справедливості, – Зеленський
- Український лідер пояснив необхідність посилення мобілізації. Наголосив, що насамперед йдеться про справедливість.
- Зауважив, що є люди, які з першого дня на війні. Вони заслуговують на справедливість. Воїнів необхідно замінити.
- Однак, вкрай важливо підготувати людей перед тим, як відправляти на поле бою. Також, сказати військовозобов'язаному, куди саме він іде й на скільки, пояснити, що буде тренований, матиме достатньо всього й на що може розраховувати.
- Зеленський підкреслив, що справедливо – замінити, комусь справедливо відпочити. Не справедливо – обходити, коли хтось віддає життя. Але справедливо, що людина повинна знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують, хто її підготує.