Чи відбудеться посилення мобілізації в Україні після ухвалення законопроєкту: відповідь ТЦК
Джерело:Телеграф
Наразі в Україні планують ухвалити новий законопроект про мобілізацію, який передбачає низку пунктів, що мають на меті зробити мобілізаційний процес простішим і ефективнішим.
Чи варто говорити про посилення мобілізації в Україні враховуючи зміни у законодавстві, розповіли у ТЦК.
Дивіться також Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково
Зокрема, очільник Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков зазначив, що вживати поняття "посилена мобілізація" некоректно.
Попри зміни, у нашій державі продовжать проводити мобілізаційні заходи у плановому режимі.
"Давайте спершу дочекаємося прийняття закону. Можу сказати, що заходи мобілізації, які проводилися у плановому режимі залежно від потреби, і надалі будуть проводитися", – зазначив керівник ТЦК.Зауважте. В профільному комітеті пояснили, що таке "справедлива мобілізація". Зокрема, там наголосили, що мова не про те, щоб усі обов'язково потрапили до окопів, а про справедливий механізм її організації та проведення. А також вручення повісток у всім зрозумілий спосіб.
Мобілізація в Україні: актуально
- 26 лютого Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає демобілізацію строковиків. Це означає негайне звільнення строковиків.
- 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлену версію законопроєкту про мобілізацію у першому читанні. Кілька днів тому завершився термін, коли депутати могли подавати правки до документа, який розглядатимуть у другому читанні. У парламенті сказали, що загалом було подано понад 4 000 правок.