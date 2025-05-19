Альтернативи вже не залишилося: чому Трамп відкладає рішення, яке притисне Путіна

Сенатори прагнуть, щоб Конгрес США ухвалив санкції проти Росії. Кремль не проявляє бажання погоджуватись на припинення вогню, на чому наполягає Дональд Трамп. Проте лідер США, ймовірно, не поспішає вводити жорсткі санкції проти Росії.

Політолог Петро Олещук розповів 24 Каналу, що Трамп і надалі продовжує позитивно відгукуватись про Владіміра Путіна, кажучи, що у нього з ним чудові стосунки. Це можна трактувати двозначно.

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Чому Трамп не тисне на Путіна

Петро Олещук зауважив, що лідер США насправді може не бути завзятим фанатом Путіна, проте його висловлювання про диктатора можуть свідчити, що він сам загнав себе в глухий кут.

Все тому, що Трамп під час передвиборчої кампанії стверджував, що війну в Україні почав Джо Байден, а він зможе домовитись про її завершення, адже Путін начебто цього прагне.

Як тільки почались реальні кроки на шляху до домовленостей з Путіним, то виявилось, що це зовсім непросто, адже Путін не хоче домовлятись. Він хоче, щоб всі виконували його забаганки,

– сказав політолог.

Сам Трамп ще перед виборами окреслював свої дії щодо російсько-української війни. Він стверджував, що поставить умову обом сторонам, або вони припиняють конфлікт, або США починають активно тиснути, щоб досягти завершення війни.

Росіяни де-факто відмовились від цього. Значить згідно з алгоритмом, який раніше описував Трамп, він повинен переходити до впровадження дуже жорстких санкцій проти Росії, які, за його заявами, мали б добити її економіку,

– підкреслив Петро Олещук.

Він зауважив, що виглядає, ніби лідер США не хоче цього робити. На думку політолога, є кілька причин, чому ні.

Найперше, Трамп, ймовірно, досі має ілюзію, що йому вдасться домовитись з Путіним щодо завершення війни та налагодити торгівельні зв'язки, щоб отримувати багато грошей.

Також американський президент напевно не хоче визнавати, що політика Байдена в деяких напрямках загалом була правильною. Адже очевидно, що із Росією треба спілкуватися лише мовою санкцій та тиску.

Через те, що Трамп не хоче визнавати, що міг припуститися певних помилок в контексті оцінки Путіна, тепер він не хоче ухвалювати рішення, для якого, по суті, не лишилося ніякої альтернативи,

– додав він.

Цікаво, що європейські лідери стурбовані непослідовною позицією Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні та очікують рішучіших дій з боку США. Після провалу переговорів між Києвом і Москвою без досягнення перемир'я, в Європі знову закликають до повного припинення вогню й посилення санкцій. Попри це, остаточне рішення щодо подальших кроків залишається за самим Трампом.