Послання Путіна "провалилося": російське телебачення продовжує втрачати рейтинги

Нещодавно російський президент Владімір Путін виступив з "посланням" Федеральним зборам. Однак схоже, що телеаудиторії країни-агресорки не надто сподобалося те, що він тоді наговорив.

Тоді він заявляв, що Росія бачить, де і які є проблеми та безперервно веде роботу зі збільшення потужностей армії та флоту. Він зазначив, що російська армія "набула колосального бойового досвіду".

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Послання Путіна провалилося

За даними російських телеграм-каналів, послання президента країни-агресорки Владіміра Путіна до Федеральних зборів провалилося за рейтингами на російському телебаченні.

Повідомляється, що протягом останнього року звернення кремлівського очільника почали отримати вдвічі меншу кількість переглядів від аудиторії.

Зокрема, цьогорічне послання Путіна опинилося на 8 та 25 місцях серед сотні найпопулярніших телепрограм минулого тижня.

Згідно з оприлюдненою росЗМІ інформацією, найбільше російського диктатора дивилися на пропагандистському каналі "Росія-1" (рейтинг 4% та 8 місце у топ-100, аудиторія 4+).

За рік Путін втратив майже половину глядачів. 2023-го його послання зайняло 6, 7 і 61 рядки у списку найпопулярніших програм тижня. Крім трансляцій на Першому каналі та "Росії-1", у топ-100 виявилося і НТВ. Сукупний рейтинг усіх трьох показів становив 11,4%. 2024-го – лише 6,5%,

– мовиться у повідомленні.

Водночас російське телебачення продовжує стрімко втрачати рейтинги. Якщо рік тому три найпопулярніші передачі набирали 17%, то зараз цей показник становить 14,6%.

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