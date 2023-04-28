Раніше судили за вбивство: СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври

СБУ повідомила про підозру послушнику УПЦ МП. Він публічно виправдовував російську агресію проти України та воєнні злочини окупантів.

Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

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Послушник з непогашеною судимістю за вбивство чекав на перемогу Росії

Слідчі СБУ розповіли, що 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври використовував профілі у заборонених російських соцмережах. Прибічник УПЦ МП активно поширював наративи кремлівської пропаганди.

Окрім того, він вихваляв вище військово-політичне керівництво Росії та намагався дискредитувати українських захисників.

За інформацією Офісу генпрокурора, зловмисник проживав на території Почаївської лаври з 2017 року. У поширених ним відеоматеріалах містилися публічні заклики до підтримки окупаційної адміністрації держави-агресорки.

Висновки судової лінгвістичної експертизи підтвердили наявність в опублікованих послушником УПЦ МП матеріалах за березень 2022 – січень 2023 року:

виправдовування агресії Росії,

глорифікації військових країни-загарбниці.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Послушник має непогашену судимість за вбивство. Досудове розслідування проводить СБУ,

– мовиться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ️

​стаття 436-2 – "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників";

стаття 111-1 – "колабораційна діяльність".

Послушник Почаївської лаври виправдовував російський напад / Фото Офісу генпрокурора і СБУ

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