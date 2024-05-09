Під скандування "терористи": посол Росії поклав вінки до пам'ятника радянським солдатам у Польщі

Посол Росії у Польщі Сєргєй Андрєєв у четвер, 9 травня, поклав вінки до меморіалу радянським солдатам. Українці та поляки "привітали" посла вигуками "терористи" та "фашисти".

Російську делегацію українці та проукраїнськи налаштовані поляки на "місці зустрічі" чекали заздалегідь.

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Українці скандували "терористи" та "фашисти"

Українці вигукували слова "терористи" та "фашисти" у заляпаному червоним одягу. На український мітинг також прийшли декілька десятків поляків. Мітингарі тримали у руках українські прапори, один з яких вирвали росіяни.

Загалом на підтримку російського посла Андрєєва зібралося півсотні проросійських активістів із триколорами та георгіївськими стрічками.

Росіяни вирішили "вшанувати" радянських солдатів у Польщі / Фото "Радіо Свобода"

Посла до меморіалу, відштовхуючи журналістів, супроводжували кілька десятків чоловіків у жилетках з назвою проросійської партії.

Послу Андрєєву неодноразово показували свою неприязнь у Польщі