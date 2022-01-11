Посол США заявив про "надзвичайну ситуацію" на кордоні Росії з Україною

Вашингтон називає те що відбувається на кордоні Росії та України "надзвичайною ситуацією". За словами посла США у Москві Джона Саллівана, становище не міняється ще з листопада 2021 року.

Ситуація залишається такою самою з того часу, як директор ЦРУ Вільям Бернс приїжджав до Москви. Тоді Бернс висловив побоювання щодо дій Росії.

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США складно входити у перемовини з Росією, – посол

Як зазначав держсекретар Блінкен, за таких обставин США та НАТО складно входити до обговорень з Росією, коли загроза такого роду маячить на горизонті. І ми вважаємо це дуже реальною загрозою. І деескалації (поки що) не спостерігається,

– сказав посол США в Росії.

Наразі саме загроза Україні та її суверенітету є найгострішою проблемою для США. Росія продовжує стягувати війська до українського кордону.

Вашингтон не може ухвалювати рішення без ЄС

Салліван зауважив, що США не можуть ухвалювати рішень без своїх європейських партнерів. Серед них посол називає і Україну.

Ці обговорення тривають практично щодня на дуже високому рівні. І продовжуватимуться сьогодні,

– додав дипломат.

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Головне про перемовини Росії та США у Женеві:

10 січня представники США та Росії провели перемовини щодо "гарантій безпеки".

Однією з ключових вимог Москви є нерозширення НАТО. Мовиться про невключення до Альянсу Грузії та України.

Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков констатував, що прогресу у цих питаннях досягти не вдалось.

У Білому домі підтвердили, що принцип "відчинених дверей" для НАТО залишаються.

У Кремлі, тим часом, наполягають на терміновій відповіді адміністрації Байдена.

Дивіться відео про результати перемовин у Женеві між Росією та США: