Лицемірна Росія: посол ЄС та лідери західних держав відреагували на ракетний обстріл по Україні

Російські окупанти вранці 2 січня здійснили чергову масштабну атаку по Україні. Пані посол ЄС в Україні відреагувала на цинічний злочин Росії. Ворожу атаку також прокоментували в Чехії та Латвії.

Зокрема, під час масованого обстрілу Києва 2 січня уламки російської ракети впали у Шевченківському районі. Глави Шевченківської РДА Олександр Поповцев зазначив, що це відбулося поблизу посольства США.

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Росію притягнуть до відповідальності

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після нової масованої російської ракетної атаки на українські міста заявила у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, що Україна потребує додаткової допомоги.

Вона також зазначила, що Росія буде притягнута до відповідальності, оскільки наша держава стала жертвою чергового цинічного злочину російських окупантів.

Столиця України Київ та Харків були обстріляні російськими ракетами та безпілотниками. Поранені та вбиті мирні жителі, зруйнована інфраструктура. Зараз Україна потребує більшої підтримки, щоб врятувати життя. Росія буде притягнута до відповідальності,

– йдеться в повідомленні Матернової.

Водночас президент Латвії Едгардс Рінкевичс, коментуючи нову масовану ракетну атаку Росії, наголосив на необхідності негайно надати допомогу Україні.

За його словами, Захід повинен бути серйозним та діяти негайно. Рінкевичс також звернув увагу на результативну роботу української протиповітряної оборони.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію у лицемірстві після масованого ракетного обстрілу України. Він запевнив, що відмови від підтримки українців, як того сподівається Росія, не буде.

Лицемірна Росія. Вона звинувачує інших у геноциді, а сама знову бомбить цивільні об'єкти в Україні та вбиває невинних,

– зазначив чеський міністр.

За його словами, Росія хоче, щоб західні держави втомилися від війни, проте Ліпавський запевнив, що цього не станеться "ні цього року, ні будь-коли".

Що про масовану атаку відповіли в МЗС

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав іноземні держави рішуче відреагувати на чергову російську терористичну атаку.

За його словами, терористичний режим у Москві має відчути, що міжнародна спільнота не заплющуватиме очі на вбивства мирного українського населення та руйнування критичної інфраструктури в Україні.

Росія продовжує воювати з українськими жінками, дітьми та літніми людьми. Об‘єкти, які атакувала російська армія, були виключно цивільними,

– мовиться в заяві МЗС.

Водночас Кулеба закликав світ прискорити постачання Україні додаткових систем ППО, бойових дронів усіх типів, далекобійних ракет з радіусом дії понад 300 кілометрів. Він також наголосив на необхідності надання Україні заморожених російських активів та припинення будь-яких зв'язків з російськими дипломатами.

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