У найближчі місяці партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні, – Білий дім
Джерело:Білий дім
США підтримали спільні зусилля щодо навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16. Невдовзі міжнародні партнери вирішать, як постачатимуть Україні літаки.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу у Хіросімі 20 травня сказав, що США працюватиме разом з партнерами над тим, щоб посилити Повітряні сили України.
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У найближчі місяці партнери визначать, скільки літаків потрібно Україні
Джейк Салліван сказав, що літаки F-16 будуть потрібні Україні у майбутньому і настав момент, коли пора починати процес роботи над цим. Він зауважив, що очевидним першим кроком є навчання, а потім робота із союзниками, партнерами та Києвом, щоб визначити, як забезпечити фактичне надання літаків.
Ми перейшли до обговорення покращення ВПС України в рамках нашої довгострокової прихильності до самооборони України. Отже, у міру того, як найближчими місяцями розгортатимуться навчання, ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставлятиме і в якій кількості,
– сказав Салліван.
Партнери хочуть надати Україні F-16: які країни увійшли в "авіаційну коаліцію"
- 19 травня президент Байден повідомив своїх колег з G7, що Сполучені Штати підтримають спільні зусилля щодо навчання українських пілотів на F-16.
- Це рішення підтримала і Велика Британія. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сказав, що його уряд працюватиме разом із США, Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб надати Україні необхідну їй бойову авіаційну спроможність.
- Згодом стало відомо, що Португалія також вирішила приєднатися до "авіаційної коаліції". Вона займеться тренуванням наших пілотів і механіків на бойових літаках західного зразка.
- Данія заявила, що теж хоче провести навчання українських пілотів, зауваживши, що відкриті до обговорення можливого надання Україні винищувачів. Проте це рішення прийматиметься після проведення навчань.