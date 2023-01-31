Чи постачатиме Іран дрони та ракети Росії: 2 фактори, які вплинуть на рішення

На думку аналітиків, Росія продовжує готувати ескалацію у війні проти України. І для цього їй потрібна зброя, зокрема, балістичні ракети, які має Іран.

Розмови про передачу Іраном балістичних ракет Росії тривають вже кілька місяців, але жодних результатів не принесли. Про це 24 Каналу розповіла російська журналістка, письменниця Юлія Латиніна. За її словами, з'явилася інформація, що Тегеран більше не буде постачати країні-агресорці навіть безпілотники.

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Ірану немає що втрачати

Вона нагадала, коли збили на території України іранські безпілотники, з'ясувалось, що певні деталі до них поставляли підпільні постачальники. І тоді США накрили цілу мережу постачання комплектуючих для тих дронів.

Після цього виникло припущення, що Іран може відмовитись від надання Росії своїх БпЛА. Але поки що не відмовився,

– зазначила журналістка.

На її думку, постачання балістичних ракет Росії залежить від 2 факторів:

що Путін дасть замість них Ірану;

наскільки сильною буде реакція західних країн проти Тегерану. А оскільки Іран вже є країною-ізгоєм, то втрачати їй особливо немає чого.

"Це є предмет торгу", – вважає Латиніна.

Вона додала, що в так званому "союзі" Ірану та Росії не вистачає ще африканської країни Есватіні, з якою Сєргєй Лавров нещодавно підписав угоду про безвіз.

Військова допомога Росії від Ірану: що відомо

Росія останнім часом не використовувала іранські дрони-камікадзе. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк вважає, це пов'язано, зокрема, з нестачею в Росії особового складу, підготовленого для використання цієї зброї.Також штормова погода, поривчастий вітер можуть суттєво впливати на польотність таких видів баражуючих снарядів.

Російські пропагандисти розповіли, що під час масованого ракетного удару 26 січня вони вперше використали іранські балістичні ракети. Політолог Олег Пастернак вважає, що якби Іран передав балістичні ракети до Росії, то вже були б впевнені заяви від представників західної розвідки. Адже вони ретельно за цим стежать.

Військовий аналітик Олексій Гетьман, зазначив, що після ударів по іранськім військовим виробництвам, Тегеран почав вагатися, чи є сенс підтримувати Росію в такому обсязі, чи немає. Адже починаються великі санкції та тиск збоку міжнародної спільноти. Саме тому обстріли стали краплиночкою, аби переконати Іран припинити співпрацю з Росією.