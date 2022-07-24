Є тільки один спосіб отримати зброю від Німеччини, – Фейгін
Україна продовжує отримувати допомогу від міжнародних партнерів. Однак Німеччина постійно затягує постачання зброї, якої дуже бракує.
Про це російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін сказав під час стріму на ютубі 24 каналу. Він розповів, що має змінитися для того, аби Німеччина перестала зволікати із допомогою Україні.
До речі Фейгін назвав місяць, якого найбільше боїться росія
За його словами, для цього потрібно, щоб змінилась політична ситуація.
Треба, щоб соціалісти припинили очолювати коаліцію. Іншого виходу немає,
– вважає він.
А політична воля дуже залежить від інтересів. Мовиться про зв'язки політиків з москвою, а також про залежність від російського газу.
І додав, якщо постачання зброї постійно затягують, то у цьому є явна політична послідовність, коли на словах одне, а на ділі – інше. Іншого пояснення немає, підсумував Фейгін.
Повністю інтерв'ю із Фейгіним: дивіться відео
У Бундестазі закликають до прямих поставок важкої зброї в Україну
Німеччині слід відмовитися від так званих кругових поставок важкого озброєння Україні й почати доставляти його напряму. А також "знайти в собі мужність визнати, що це працює не так", як вони собі уявляли. Про це заявила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.
Допомога від Німеччини: головне
- Зауважимо, що Німеччина упродовж майже п'яти місяців повномасштабної війни не надто поспішає з наданням зброї. Чого тільки варта заява про постачання по одному танку на місяць, і то з 2023 року.
- Водночас Україна вже отримала гаубиці. Їх нашій державі надала ФРН спільно з Нідерландами. Також від Німеччини мають надійти системи ППО IRIS-T.
- Однак оголосила про те, що буде зменшувати військову підтримку України для захисту своїх територій у війні з росією. В ефірі 24 каналу військовий експерт Петро Черник повідомив, що кардинального нічого не станеться через таке рішення Німеччини. Попри це він не погоджується, що німці взагалі нічого не дали й це невідчутна допомога.
- Петро Черник нагадав, що ще надали німці: доволі багато ручних протитанкових гранатометів класу Panzerfaust 3, дуже якісні протипіхотні магнітні міни, яких ми отримали близько 5 тисяч, на підході зенітні ствольні установки "Гепард" – це також потрібна і корисна зброя.