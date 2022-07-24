Є тільки один спосіб отримати зброю від Німеччини, – Фейгін

Україна продовжує отримувати допомогу від міжнародних партнерів. Однак Німеччина постійно затягує постачання зброї, якої дуже бракує.

Про це російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін сказав під час стріму на ютубі 24 каналу. Він розповів, що має змінитися для того, аби Німеччина перестала зволікати із допомогою Україні.

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За його словами, для цього потрібно, щоб змінилась політична ситуація.

Треба, щоб соціалісти припинили очолювати коаліцію. Іншого виходу немає,

– вважає він.

А політична воля дуже залежить від інтересів. Мовиться про зв'язки політиків з москвою, а також про залежність від російського газу.

І додав, якщо постачання зброї постійно затягують, то у цьому є явна політична послідовність, коли на словах одне, а на ділі – інше. Іншого пояснення немає, підсумував Фейгін.

Повністю інтерв'ю із Фейгіним: дивіться відео

У Бундестазі закликають до прямих поставок важкої зброї в Україну

Німеччині слід відмовитися від так званих кругових поставок важкого озброєння Україні й почати доставляти його напряму. А також "знайти в собі мужність визнати, що це працює не так", як вони собі уявляли. Про це заявила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

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