Є один момент, – військовий експерт про терміни постачання танків Abrams від США

Ймовірно, число американських танків, які отримає Україна, буде більшим ніж 12 одиниць. Втім, час постачання Abrams зростає через певні особливості домовленостей між країнами.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, мовиться про стан бойових машин, які перебувають на балансі армії США.

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Скільки танків Америка готова передати Україні

Павло Нарожний наголосив, що українці не повинні забувати про особливості американської армії та її складів. Зокрема, наразі США не ведуть активних бойових дій майже ніде.

Якщо ми домовимося з Америкою, то можемо отримати танки. Так, вони будуть у вживаному стані,

– пояснив він.

На думку військового експерта, Україна може отримати близько сотні таких танків. Своєю чергою мовиться про підписання контракту на рік, за який ці запаси будуть відшкодовані американській армії.

"Сказати, що ми можемо тільки 12 штук отримати, то я б так казав", – зауважив він.

Нарожний повідомив, якщо в української сторони дійсно буде потреба і між країнами-союзницями буде домовленість, то можемо отримати й сотню танків.

Чому процес передачі Abrams затягується

Військовий експерт повідомив, Україні США передаватимуть танки з виробництва, тому мовиться про постачання останньої модифікації Abrams.

"Вона з тепловізійним процесом, прицілами на кулеметі, додатковою бронею і так далі - там будуть всі останні технології на цьому танку", - зосередив увагу він.

За його словами, в американській армії був період, коли морська піхота в один момент зрозуміла, що буде відмовлятися від танків. Цей процес навіть вже розпочався.

"І саме тому кількість цих танків стоїть в неспроможному стані, тобто не готові до використання”, – наголосив Нарожний.

На його думку, це і є головна причина затримки із постачанням танків.

Вони не готові їх відвантажувати та розмовляють про те, що будуть віддавати виключно нові, тільки з виробництва,

– розказав він.

У такий спосіб, ймовірно, американці хочуть убезпечити українців.

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