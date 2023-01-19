Це не зовсім правильна позиція, – Зеленський про умови Шольца про передачу танків

Олаф Шольц назвав умови постачання танків Україні. Проте Володимир Зеленський заявив, що це не надто правильна позиція.

Під час Українського сніданку в Давосі Володимир Зеленський розповів, що наразі воєнні дії сповільнилися. І питання не лише в погодних умовах, але й у міцності на полі бою – Україна чекає збільшення військової допомоги від партнерів. Про це пише 24 Канал.

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Україна не може виїжджати лише на вмотивованості військових

Президент наголосив, що є конкретні речі, від яких залежить стійкість України на полі бою. І саме на це зараз чекає українська сторона від міжнародних партнерів.

Ми розмовляли багато разів, десятки разів, сотні разів цифрами, які говорили про той чи інший дефіцит того чи іншого міліметра, тієї чи іншої зброї, яка конкретно впливала на міцність наших людей. Ми не можемо виїжджати тільки на мотивованості й моралі, ні. Це просто слова, просто риторика,

– сказав президент.

Зеленський відреагував на умови Шольца

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що спочатку США повинні надати нашій державі танки Abrams, а тоді він дасть "зелене світло" на Leopard. Зеленський назвав цю позицію не дуже правильною.

Є такі моменти, коли не треба вагатися. Або не треба порівнюватися. Коли ти кажеш, наприклад, я дам танки, якщо хтось інших також дасть танки. Я потужний у Європі, якщо хтось поза Європою також допоможе. Мені здається, що це не дуже правильно,

– сказав президент України.

Він порівняв таку позицію з ситуацією, за якої б українські військові захищали б лише якусь групу суспільства, до якої вони належать. В Україні понад 100 національностей, але ж всі українці – громадяни однієї держави не зважаючи на те, у кого яке етнічне коріння.

При цьому українці захищають не лише себе, але і європейські цінності. Тож Зеленський наголосив, що сегментованої допомоги або вибірковості для зміцнення нашої армії бути не може.

Німеччину намагаються вмовити на постачання танків Україні