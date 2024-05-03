Не давав би кожному другу: Шольц з сарказмом відповів на питання про Taurus Україні
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Питання постачання Україні далекобійних ракет Taurus вже довгий час особливо гостро стоїть у Німеччині. Водночас Олаф Шольц виступає проти передачі такого озброєння,
Під час виступу перед жителями Люнебурга канцлер Німеччини з сарказмом відповів на питання про постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Він зазначив, що тут не можна вести розмову "наче з другом".
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Виступ Шольца
Є зброя, яку можна постачати, лише якщо зберігається контроль за всім, що з нею роблять. І тут не можна вести дебати, наче між друзями: "Ти що, мені не довіряєш?" Звісно, я довіряю моєму другу. Але я б не став давати кожному всю зброю,
– сказав Шольц.
Німецький оглядач Юліан Льовєнич розкритикував канцлера за такі слова, назвавши його слова "несмачними". Він зазначив, що Шольц вважає це смішним, поки громадяни України гинуть від російських ракет і сподіваються на далекобійні Taurus – аби перерізати росіянам постачання.
Льовєнич акцентує канцлер знову влаштовує "рознос" українцям, хоча бачить у них друзів. Проте довіра Шольца не настільки велика, аби поставити ЗСУ Taurus.
Постачання Taurus
- У США сподіваються, що нещодавня передача ATACMS та такі ж кроки з боку Британії та Франції, підштовхнуть Німеччину до рішення про Taurus для України. Водночас Шольц неодноразово відмовлявся від цього, оскільки це, за його словами, призведе до "прямого конфлікту" Німеччини з Росією.
- Водночас у Бундестазі невдоволені такою позицією Олафа Шольца. Канцлер нещодавно вкотре наголосив, що його рішення щодо "однієї системи озброєнь" залишається "чітким". Однак депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер заявив, що рішення Вашингтона надати Україні крилаті ракети більшої дальності посилило тиск на німецького канцлера.
- В останній пакет допомоги ввійшли набої, безпілотники кількох типів, гвинтівки, системи розмінування, всюдихід та інше оснащення. Проте довгоочікувані Taurus – ні.