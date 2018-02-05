22:06
5 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Плани Путіна на майбутнє. Недопереворот в Москві
Вєсті Кремля
19:08, 3 лютого
Вєсті. UA. Дорогі забаганки українського радикала. Нова поява соратників Віктора Легітимного
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як зароджувалось FM-радіо
Згадати все
19:51, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Потенційна війна Росії із Заходом: журналіст вказав на "ахіллесову п'яту" Москви

19:52, сьогодні 764 Читать новость на русском
Журналіст вказав на слабке місце Росії у разі війни із Заходом
Журналіст вказав на слабке місце Росії у разі війни із Заходом / Wyborcza

У разі масштабного збройного конфлікту Росії із Заходом під ударом опиниться, зокрема, система охорони здоров'я РФ.

Про це у статті для War is boring пише Роберт Бекх'юзен.

Читайте також: Перемогти Путіна: що змінити в українській армії аби відбити черговий напад Росії

Якщо раптом розпочнеться неядерна війна між Заходом та Росією, то для останньої це закінчиться "великими втратами", медична система РФ не витримає навантаження, пояснює журналіст.

У російських лікарнях надають неякісну допомогу, в них елементарно не вистачає кваліфікованих лікарів та обладнання. І саме цим медичним установам в разі збройних дій "доведеться мати справу з десятками тисяч поранених і вбитих, причому несподівано", йдеться у статті.

На початку масштабних бойових дій Росія може швидко втратити близько 100 тисяч солдатів вбитими і пораненими,
прогнозує Бекх'юзен.

В останні роки Кремль готує свою армію до гіпотетичної війни з НАТО. Так, на західних рубежах Росії з'являються нові механізовані дивізії, солдати в новій уніформі та з потужною зброєю. Однак, нарощуючи свій військовий потенціал, Москва забула збільшити кількість медичних установ та покращити рівень послуг, які вони надають, констатує автор публікації.

Читайте також: Старий ворог – найвірніший, або Як НАТО готується до війни із Росією

Теги: Новини політики Новини Росії НАТО війна
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Самі не вдома: чому масова еміграція українців стає загрозливою
сьогодні, 22:02 Самі не вдома: чому масова еміграція українців стає загрозливою
Наталія Лебідь 40
Революция в раю: почему на Мальдивах люди устроили свой Майдан
сьогодні, 20:00 Революция в раю: почему на Мальдивах люди устроили свой Майдан
Іван Яковина 763
210 відтінків Путіна: чи стримають Росію чорні
сьогодні, 19:01 210 відтінків Путіна: чи стримають Росію чорні "кремлівські списки"?
Інна Жолобович 624
Перемогти Путіна: що змінити в українській армії аби відбити черговий напад Росії
сьогодні, 18:01 Перемогти Путіна: що змінити в українській армії аби відбити черговий напад Росії
1536
Миф или реальность: как стать героем в современном мире
сьогодні, 17:01 Миф или реальность: как стать героем в современном мире
Катерина Петренко 428
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Конфуз у прямому ефірі: нардепа Вінника переплутали з відомим співаком (відео)
 15 січня , 16:29
Проти Кличка розпочали розслідування щодо корупції: деталі
 1 листопада 2017 , 18:52
Речник Генштабу України пояснив, як вдалось уникнути жертв від вибухів в Калинівці
 27 вересня 2017 , 11:42
Диявол ховається в деталях, – експерт про заяву Путіна щодо миротворців
 5 вересня 2017 , 13:10
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук