Потенційна війна Росії із Заходом: журналіст вказав на "ахіллесову п'яту" Москви

У разі масштабного збройного конфлікту Росії із Заходом під ударом опиниться, зокрема, система охорони здоров'я РФ.

Про це у статті для War is boring пише Роберт Бекх'юзен.

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Якщо раптом розпочнеться неядерна війна між Заходом та Росією, то для останньої це закінчиться "великими втратами", медична система РФ не витримає навантаження, пояснює журналіст.

У російських лікарнях надають неякісну допомогу, в них елементарно не вистачає кваліфікованих лікарів та обладнання. І саме цим медичним установам в разі збройних дій "доведеться мати справу з десятками тисяч поранених і вбитих, причому несподівано", йдеться у статті.

На початку масштабних бойових дій Росія може швидко втратити близько 100 тисяч солдатів вбитими і пораненими,

– прогнозує Бекх'юзен.

В останні роки Кремль готує свою армію до гіпотетичної війни з НАТО. Так, на західних рубежах Росії з'являються нові механізовані дивізії, солдати в новій уніформі та з потужною зброєю. Однак, нарощуючи свій військовий потенціал, Москва забула збільшити кількість медичних установ та покращити рівень послуг, які вони надають, констатує автор публікації.

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