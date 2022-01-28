Потім буде повномасштабна війна, – Зеленський про те, чому не варто відкладати санкції

Президент Володимир Зеленський прокоментував загрозу повномасштабної війни. Він наголосив, що саме тому не варто відкладати санкції.

Президент під час брифінгу з іноземними журналістами наголосив, що обговорює із лідерами Заходу санкції проти Росії. Є багато держав, які говорять, що потрібно робити речі превентивні, щоб не допускати ймовірної ескалації.

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Ми точно розуміємо: якщо ми не в НАТО, то захищаємо себе самі перед дуже непростою державою. То що таке санкції після, для кого вони адресовані? Потім буде повномасштабна війна, то навіщо нам санкції потім. Вони не для нашої держави, а для стримання повномасштабної агресії у бік країн Європи,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що такі дії не можна робити за рахунок України.

Також президент наголосив, що Україна прагне конкретики щодо вступу у НАТО. Водночас наша держава розвиває армію, незалежно від того вступить у Альянс чи ні. Адже Україна має себе захищати.

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