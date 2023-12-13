Чи треба Україні перейти в оборону: Зеленський пояснив заяви генералів США

Володимир Зеленський прокоментував слова американських генералів про оборону. Президент заявив, що мовиться не про кризу, а про зиму.

Відповідну заяву український лідер зробив 13 грудня на пресконференції спільно з учасниками Саміту країн Північної Європи. Він прокоментував слова американських генералів про те, що зараз час оборонятись, а не наступати, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про ситуацію на фронті

Журналісти запитали Зеленського, чи погоджується він з тим, що військова ситуація наразі настільки критична, що для України є найбільш важливим утримати лінію фронту й обороняти себе.

В будь-якому випадку це не про кризу, це про зиму. Взимку завжди сповільнюються ті чи інші операції – контрнаступальні, чи оборонні. Тому, я думаю, що цей сигнал пов'язаний саме з цим,

– заявив Зеленський.

Адже взимку все уповільнюється з різних причин. Президент пояснив, що у Росії не було ніяких перемог у 2023 році – вороги нічого не змогли окупувати.

Володимир Зеленський пояснив, що мовиться про оборону саме Сходу нашої країни, тому що більшість військ Росії зосереджено там. Мовиться про сотні тисяч загарбників. Тому найголовніше там – стримувати та знищувати ворогів.

Що цьому передувало