Чи треба Україні перейти в оборону: Зеленський пояснив заяви генералів США
Володимир Зеленський прокоментував слова американських генералів про оборону. Президент заявив, що мовиться не про кризу, а про зиму.
Відповідну заяву український лідер зробив 13 грудня на пресконференції спільно з учасниками Саміту країн Північної Європи. Він прокоментував слова американських генералів про те, що зараз час оборонятись, а не наступати, пише 24 Канал.
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Що сказав Зеленський про ситуацію на фронті
Журналісти запитали Зеленського, чи погоджується він з тим, що військова ситуація наразі настільки критична, що для України є найбільш важливим утримати лінію фронту й обороняти себе.
В будь-якому випадку це не про кризу, це про зиму. Взимку завжди сповільнюються ті чи інші операції – контрнаступальні, чи оборонні. Тому, я думаю, що цей сигнал пов'язаний саме з цим,
– заявив Зеленський.
Адже взимку все уповільнюється з різних причин. Президент пояснив, що у Росії не було ніяких перемог у 2023 році – вороги нічого не змогли окупувати.
Володимир Зеленський пояснив, що мовиться про оборону саме Сходу нашої країни, тому що більшість військ Росії зосереджено там. Мовиться про сотні тисяч загарбників. Тому найголовніше там – стримувати та знищувати ворогів.
Що цьому передувало
- Володимир Зеленський протягом 11 – 12 грудня перебував з візитом у США. Це був третій візит українського лідера у Білий дім.
- Президент України відвідав Конгрес США, де провів перемовини з сенаторами щодо допомоги Україні. Зеленський зустрічався також зі спікером Палати представників республіканцем Майком Джонсоном.
- Далі Володимир Зеленський мав перемовини з Джо Байденом. За їхніми результатами лідери країн провели спільну пресконференцію.
- До речі, видання The New York Times написало, що керівництво США та України шукає нову стратегію, яку зможуть почати реалізовувати на початку 2024 року, щоб забезпечити успішність ЗСУ на полі бою.
- Видання зауважило, що військові Сполучених Штатів наполягають на консервативній стратегії, яка буде спрямована на утримання території, яка є в ЗСУ, окопування і нарощування запасів і сил протягом року.
- Українці хочуть перейти в атаку, або наземну, або за допомогою дальніх ударів. Своєю чергою американські офіційні особи кажуть, що без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Натомість запропонований США варіант, за їх словами, поліпшить самодостатність Києва, забезпечить безпеку і дозволить відбити будь-який новий російський наступ.