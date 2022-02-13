"Потрібно уникнути найгіршого сценарію": у Кремлі розповіли про перемовини Байдена та Путіна

На тлі загрози нового вторгнення Росії в Україну Джо Байден провів перемовини з Володимиром Путіним. Розмова президента США та очільника Кремля відбулася 12 лютого і тривала понад одну годину.

Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова президентів була досить збалансованою.

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За його словами, телефонна розмова тривала трохи більше як годину. Під час бесіди Байден послався на досвід "Холодної війни", коли представники США і СРСР "робили все можливе, щоб уникнути катастрофи, серйозного конфлікту".

Він сказав, що наші 2 великі держави і зараз є конкурентами, але повинні зробити все, щоб підтримувати стабільність, безпеку в усьому світі. Він також підкреслив, що необхідно робити все можливе, щоб уникнути найгіршого сценарію в контексті нинішньої ситуації навколо України,

– сказав Ушаков.

Путін знов загадав про "гарантії безпеки"

За його словами, Путін теж пройшовся по історії взаємин США і НАТО з Росією.

"Багато з озвучених в телефонній розмові кроків вже, загалом-то містяться в отриманих нами 26 січня з Вашингтона і штаб-квартири НАТО відповідей на російські пропозиції", – сказав помічник російського президента.

Що відомо про гарантії безпеки У грудні 2021 року в російському МЗС оприлюднили так звані "гарантії безпеки" до НАТО. Кремль вимагає юридичних гарантій про нерозширення НАТО на Схід. Головна умова – не приймати в Альянс Україну та Грузію. Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив Україну та світ, що НАТО У грудні 2021 року в російському МЗС оприлюднили так звані "гарантії безпеки" до НАТО. Кремль вимагає юридичних гарантій про нерозширення НАТО на Схід. Головна умова – не приймати в Альянс Україну та Грузію. Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив Україну та світ, що НАТО не збирається відмовлятися від принципу "відчинених дверей"

Байден пригрозив санкціями

Як заявив Ушаков, Байден під час розмови згадав про можливі жорсткі санкції щодо Росії у разі російського вторгнення в Україну.

Додамо, що США та Євросоюз заявили, що запровадять санкції проти Росії, якщо вона наважиться на вторгнення в Україну. Президент Джо Байден казав, що ці обмеження призведуть до "економічної катастрофи" в державі-агресорці.

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Український лідер Володимир Зеленський закликав партнерів негайно запровадити обмеження , адже, коли почнеться війна, стане пізно. Однак країни на це не погодилися.

Варто зазначити, що 12 лютого телефонну розмову також провели Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Це відбулося невдовзі після спілкування французького лідера з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Політики говорили про:

безпекову ситуацію,

шляхи активізації мирного процесу в межах нормандської четвірки,

Тристоронньої контактної групи,

останні міжнародні перемовини.

Зеленський за підсумками розмови зазначив, що цінує особисту залученість Макрона у процес деескалації.

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