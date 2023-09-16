Потужний "прильот": у Токмаку ЗСУ вразили місце розташування ворожої техніки
Джерело:Іван Федоров
Українські військові активно працюють над звільненням окупованих територій та проводять для цього ряд підготовчих дії. Зокрема, стало відомо про "прильот" в місце розміщення ворожої техніки в Токмаку.
ЗСУ активно просуваються на Півдні, від чого в росіян справжня паніка. Безпосередньо від Токмака українців відділяє тільки три населених пункти по трасі 0408.
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Ще один "бавовняний" день
Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що 16 вересня в окупованому Токмаку було гучно. Українці передали "вітання" окупантам та вразили місце розміщення російської техніки на околиці міста.
Чим частіші прильоти та ближче фронт, тим страшніше колаборантам,
– константував Федоров
Російська техніка стояла на околиці Токмака / фото Івана Федорова
Також міський голова Мелітополя розповів, що росіяни почали вживати ряд підготовних заходів. Вони евакуювали "паспортний стіл" до Мелітополя та "героїчно" вивезли співробітників ФСБ та частину адміністрації.
Однак Федоров додав, що наразі не йдеться про "жест доброї волі". Він акцентував, що потрібно продовжувати підтримувати Збройні Сили та вірити в перемогу.
Рух Збройних Сил на Півдні
- Після звільнення Роботине Збройні Сили і не намагаються зупинятися. Наразі відомо, що українські військові мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області. Вони продовжують витісняти противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.
- Ворогу не вистачає ресурсу для стримування українського війська, саме тому він активно стягує на цю ділянку фронту всі можливі резерви. Росіяни намагаються вже перекинути свої ресурси з Кримського напрямку для поновлення армії після втрат.
- Окупований Токмак може виявитися справжньою пасткою для росіян, тому вони майже напевне будуть тікати з міста. Воно розташоване у глибині фронту і його можна обійти з будь-якого боку та відрізати лінії постачання.
- Росія паралельно намагається вести наступальні дії на Куп'янському напрямку, щоб змусили ЗСУ перекидати туди резерви. Однак така тактика відволікання може виявитися хибною і призведе до розділення сили.