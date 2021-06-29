Потужний смерч пронісся сходом Криму: пошкоджені будинки

У селі Ізюмівка, що на території окупованого Криму, пройшов смерч. Стихія пошкодила 6 будинків і 6 господарських будівель.

Про смерч повідомила підконтрольна Кремлю глава місцевої райадміністрації Олена Янчукова під час засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків негоди.

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Цього разу негода зачепила село Ізюмівка, що в Кіровському районі.

Пройшов сильний вітер у вигляді смерчу. Пошкоджено 6 дахів житлових будинків та 6 господарських будівель. Був сильний дощ, пройшло протікання,

– відзвітувала Янчукова.

За її словами акти щодо наслідків негоди вже склали. Наразі готують документи, аби виплатити власникам пошкоджених будівель допомогу.

Окупанти додають, що місцеві жителі під час смерчу не постраждали, електропостачання вже відновили, а повалені дерева прибрали.

Нагадаємо, раніше Кіровський район постраждав через зливи та повені. Підконтрольна Москві влада окупованого Криму заявляла, що там потребують ремонту 32 вулиці протяжністю 30 кілометрів. Вартість збитків оцінювали в 100 мільйонів рублів (1,38 мільйона гривень).

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