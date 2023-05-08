Думають, що режим встоїть: чому російська еліта не готова до державного перевороту

З початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну в російських елітах відбувається жорстока міжвидова боротьба. Проте поки що ніхто з оточення Владіміра Путіна не наважився на відчайдушний крок.

Російський опозиційний журналіст, відеоблогер Гліб П'яних зауважив, що всі з оточення Путіна бояться вчинити державний переворот. Про це він заявив 24 Каналу.

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У них проблеми з мозком

Він звернув увагу на тих, хто перебуває поряд з російським диктатором.

"Патрушев (директор ФСБ – 24 Канал) – такий самий КДБіст, як і Путін. Або Ротенберг (мільярдер і близький друг Путіна – 24 Канал). Зараз з'явилось листування Ротенберга з Рогозіним (ексдиректор "Роскосмоса" – 24 Канал), який був підірваний на Донбасі, лікувався після цього", – підкреслив П'яних.

З цього листування стає зрозуміло, що Рогозін намагається зробити кар'єру в Росії. Він просто благає Ротенберга замовити за нього слово перед Путіним. Той нібито передав Путіну і він пообіцяв надати Рогозіну якусь посаду. Але поки що призначення немає.

Коли Рогозін очолював "Роскосмос", очевидно, що грошей отримав задосить. Вистачить йому самому, а також його дітям та онукам. Потім отримав "бойове поранення" в Донбасі – ну то скористуйся цією ситуацією, щоб відповзти і до перемоги України лікуватись,

– відзначив він.

Але Рогозін знову хоче будувати кар'єру. На думку опозиційного журналіста, Рогозін розуміє, що війна програна, але він вважає, що режим Путіна встоїть, попри звільнення Україною своїх територій.

"Невже в Рогозіну мало грошей? Що він з ними буде робити? Яхту чи літак він не зможе купити, бо їх арештують через санкції. То навіщо йому той мільярд доларів, адже мільйони в нього є? Це означає, що з мозком у Рогозіна і таких, які він, проблеми", – підкреслив співрозмовник.

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Прилетить "чорний лебідь"

П'яних зазначив, що останньою краплею для путінського режиму буде випадковість або ж "чорний лебідь".

"Наприклад, путінський охоронець подивиться, як російськими ракетами обстрілюється українське місто і гинуть діти. І він прийде на службу і довбане Путіна. Вірогідність такого розвитку подій – 5 %. Ймовірність "палацового перевороту" – 50%. І умови для нього можуть скластися після успішного контрнаступу ЗСУ", – наголосив Гліб П'яних.

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Що відбувається в російських елітах