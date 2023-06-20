Усі поразки спихнуть на Путіна: за якої умови диктатора можуть скинути з трону

Владімір Путін зустрівся з лідерами африканських країн та показав їм нібито "договір про нейтралітет України", від якого українська влада буцімто відмовилась.

Путін вчергове розповідає, який він "миролюбний", а Україна його ошукала – раніше з "Мінськими домовленостями" і з цим договором – знову. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Скажуть Путіну йти у відставку

Він зазначив, що у середньостатистичного росіянина виникає логічне питання: чого ж Путін такий "наївний", що його постійно всі обманюють і він відступає? Адже в російському суспільстві панує специфічний первіснообщинний лад, при якому люди поважають тільки силу.

Водночас Путіна відкрито називають "слабаком" та "нікчемним політиком" й російські патріоти – ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, терорист Ігор Гиркин, бізнесмен Костянтин Малафєєв, ідеолог "руского міра" Алєксандр Дугін, а також представники "клана війни".

"Гіркін прямо говорить Путіну, щоб той замовк, тому що він всім набрид, і тому що не говорить нічого важливого та серйозного. А також говорить йому йти у відставку", – підкреслив Жирнов.

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Відбудеться раптово

Але всі ці критики Путіна не збираються закінчувати війну та виводити російські війська з території України. Адже в цьому випадку Росія не втрачає свою територію. Так, вони втратили 200 тисяч солдатів вбитими і плюс пораненими, втратили багато ресурсів, але країна-агресорка може залишитись в своїх кордонах.

Однак у всіх цих патріотів завжди є відхідні маневри – спихнути усі поразки у війні на Путіна. Адже це він такий "слабак" та "агент імперіалізму", який довів до того, що дві країни – Фінляндія та Швеція приєднуються до НАТО, а Україна де-факто стала членом Альянсу. Також він допустив те, що Україну озброїли, а в Пентагона став найбільшим військовий бюджет, – підкреслив ексагент КДБ.

І чим скоріше російські патріоти це зрозуміють, на його думку, тим швидше все закінчиться поваленням Путіна. Проте невідомо, чи відбудеться це до виборів президента Росії у 2024 році. Існує варіант, що Путін може оголосити воєнний стан і скасувати вибори.

"Повалення російського диктатора може відбутися раптово, але передбачити коли, неможливо. Наприклад, збереться якийсь з'їзд представників народів Півночі та Сибіру, і на ньому заявлять, що азійська частина територія Росії, яка за Уральським хребтом, відділяється від Росії. І почнуться незворотні процеси", – наголосив Сергій Жирнов.

Що відбувається з Путіним