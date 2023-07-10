Путін дозволив собі зайвого: що змінить повернення "азовців" до України

Повернення командирів "Азову", які перебували в Туреччині, до України стало повною несподіванкою для росіян і зокрема Кремля. Адже Анкара буцімто навіть не попередила Владіміра Путіна про цей вчинок.

Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко зауважив, що водночас для України ця подія є символічну. Адже полк "Азов" та його командири стали символом незламності України. І їхнє повернення підсилює політичну позицію України у світі. Особливо враховуючи те, що Росія претендувала на особливі взаємини з Туреччиною. Про це він розповів 24 Каналу.

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Ердоган переслідує свої національні інтереси

А ось російський диктатор, на думку Жовтенко, в черговий раз вляпався в "чудову" історію. Адже він постійно розповідає, як його "водять за ніс". А цього разу його ще й добре смикнули за цей "ніс". Не дарма таким занепадницьким був настрій речник Путіна – Дмітрія Пєскова.

Пєсков був дуже сумний, коли розповідав про повернення "азовців" в Україну. Він говорив, що Росія розуміє, що, мабуть, на Туреччину натиснули, тому що вона є членом НАТО. Але все-таки, жалівся Пєсков, дуже не гарно, що Анкара не дотрималась зобов'язань,

– наголосив експерт з міжнародної безпеки.

Водночас потрібно розуміти, що Туреччина зіграла не в гру "підтримати Україну" та відтепер буде нашим "головним союзником". Ердоган переслідує свої національні інтереси. І саме тому він має стосунки з Росією. А також певною мірою допомагає Україні в цій війні.

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Це відповідь Путіну

Поштовхом для Ердогана повернути "азовців" в Україну могло стати небажання Росії подовжувати "зернову угоду". В Кремлі останнім часом натякали, що вона втратила сенс і її не варто пролонговувати.

Однак не варто забувати, що Ердоган з самого початку позиціонував себе як один з авторів та архітекторів цієї "зернової угоди". Це вкладається в його бачення себе як регіонального лідера. І тому такий політик, як Ердоган, не міг не відреагувати на позицію Росії щодо "зернової угоди",

– зазначив Тарас Жовтенко.

В цьому сенсі повернення "азовців" в Україну стало "відповіддю" Путіну за те, що він дозволив собі зайвого. Адже росіяни згадують про "дотримання свого слова", коли вони мають на увазі когось іншого. Коли ж вони не виконують свої зобов'язання, то про це просто не згадують.

"І сумний Пєсков чомусь не говорить про те, що, мовляв, не гарно у стосунках між країнами не дотримуватись слова, яке дається", – підкреслив він.

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