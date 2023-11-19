Публічність зупиняла процес: історія повернення Єрмохіна, якого Росія викрала з Маріуполя

Україна повернула 18-річного Богдана Єрмохіна, якого Росія викрала з тимчасово окупованого Маріуполя. У поверненні хлопця брали участь багато людей та організацій.

Україна вперше залучила ЮНІСЕФ, а також Катар для повернення Єрмохіна. Про це в ефірі телемарафону розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, пише 24 Канал.

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Україна вперше залучила ЮНІСЕФ

Він наголосив, що посередництво Катару та міжнародної організації допомогли Україні повернути Богдана додому. Водночас Лубінець зазначив, що медійна активність, яка відбувалася напередодні повернення хлопця, якраз перешкоджала процесу.

Омбудсмен сказав, що публічність у певному роді навіть зупиняла цей процес. Зокрема, Росія звертала увагу, що ще не повернула Єрмохіна, а в Україні вже публічно транслювали інформацію, що він повинен поїхати в якусь країну й розповідати, як з ним погано поводилися.

Лубінець підкреслив, що повернення Богдана – це робота не однієї людини чи команди. Також до процесу були залучені президент, координаційний штаб, Андрій Єрмак, ДПСУ, структура МЗС, український консул на території Білорусі та окремі співробітники ЮНІСЕФ в Україні та Білорусі.

Він розповів, що встиг телефоном поспілкуватися з Богданом. Хлопець сказав, що дуже щасливий і дякує всім, хто повернув його додому.

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