Україні потрібно серйозно вивчити ситуацію, – Держдеп про повернення чоловіків з-за кордону
Джерело:"Радіо Свобода"
У Державному департаменті США висловилися щодо спроби України повернути військовозобов'язаних чоловіків додому для захисту Батьківщини. Представники департаменту зазначили, що Вашингтон не має жодного рішення чи офіційної позиції щодо цього питання.
Водночас офіційний представник дипломатичного відомства США у Брюсселі Деніел Сайзек наголосив, що уряд США поважає право Києва визначати свою політику щодо повернення чоловіків з-за кордону.
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У США висловилися щодо спроби України повернути чоловіків
Сайзек назвав "складним питанням" призупинення консульських послуг за кордоном для українських чоловіків мобілізаційного віку. Однак наголосив, що уряд нашої держави має повне право визначати свою політику стосовно цієї категорії громадян.
Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США – допомогти чи не допомагати Україні в цій галузі,
– підкреслив Сайзек.
Однак представник Державного департаменту нагадав, що Європа і, певною мірою, Сполучені Штати простягнули руку допомоги українцям, які вирішили покинути свою країну разом зі своїми сім'ями з початку повномасштабного вторгнення.
Водночас Сайзек підкреслив важливість того, щоб Україна "ретельно проаналізувала і серйозно поставилася" до цієї ситуації.
Як відреагували різні країни на рішення МЗС України щодо консульств
- Речниця Єврокомісії з питань міграції Аніта Хіппер заявила, що Євросоюз продовжить надавати тимчасовий захист для українців, незалежно від їхньої статі чи статусу. Водночас Єврокомісія відмовляється коментувати заходи, що вживає український уряд.
- Речник МВС Німеччини Максимілліан Калль заявив, що його країна не змінює статус захисту чоловіків після рішень МЗС України. Водночас представник берлінського сенату заявив, що надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання в Німеччині не передбачає неодмінної наявності в них чинного паспорта.
- Тим часом очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна і раніше вже неодноразово пропонувала допомогти українській владі, відправивши військовозобов'язаних чоловіків "виконати свій громадянський обов'язок". Він також зазначив, що форма "допомоги" від Польщі буде залежати від рішення української сторони.
- Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що країні необхідно подумати над тим, як повернути військовозобов'язаних чоловіків до України. Наразі там не розглядають конкретних заходів.