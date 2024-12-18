У нас немає сил, – Зеленський про перспективи повернення Донбасу та Криму

Росія продовжує наступати й окуповувати нові шматочки української землі на Сході. Президент Зеленський оцінив можливості щодо вибиття окупаційної армії за межі кордонів 1991 року.

Наразі під окупацією Росії перебувають частини 5 українських областей і Крим. В інтерв'ю le Parisien глава держави розказав, як Україна планує повертати втрачені території, передає 24 Канал.

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Що заявив Зеленський

Президент визнав, що де-факто ці території перебувають під контролем росіян.

"У нас немає сил, щоб повернути їх", – підсумував політик.

За його словами, Україна може розраховувати тільки на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, яка має змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Водночас президент вказав на м'якість позиції Заходу щодо Росії. "Нам потрібні сильна Америка і сильна Європа, щоб чинити тиск на Путіна і зупинити цю війну", – наголосив він.

До слова, Зеленський відкинув ідею остаточної відмови від Донбасу і Криму, оскільки це заборонено Конституцією. Раніше президент допускав вступ до НАТО частиною України, яка контролюється легітимним урядом. Водночас запрошення до Альянсу наша держава має отримати в міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні якомога швидше, змусивши Зеленського і Путіна до мирної угоди. У ЗМІ проаналізували, яким може бути мирний план республіканця на основі заяв його радників. Ймовірно, він передбачатиме відмову України від НАТО і припинення вогню на лінії зіткнення. Окуповані території залишаться під Росією, однак Київ не повинен буде офіційно відмовлятися від них.

В Офісі Президента тим часом зауважили, що якогось конкретного документа мирної угоди у Трампа ще немає.

Зауважимо, що обраному президенту США поставили питання щодо того, чи має Україна здати свої території Росії. Політик уникнув прямої відповіді, однак заявив, що в Україні є міста, де не залишилось жодного вцілілого будинку.

Своєю чергою Зеленський зауважив, що Трамп знає про небажання України заморожувати війну та розуміє, що це небезпечно.